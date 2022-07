Z Tour de France odstupuje ďalšie veľké meno: Líder Vingegaard stratil pomocníka

Slovinský cyklista Primož Roglič odstúpil z Tour de France. Jeho tím Jumbo-Visma to oznámil pred štartom nedeľnej 15. etapy 109. ročníka pretekov.

Roglič sa bude doliečovať zo zranení, ktoré utrpel počas 5. etapy po páde na dlažobných kockách, a už nepomôže svojmu tímovému kolegovi a lídrovi priebežného poradia Jonasovi Vingegaardovi z Dánska.

Roglič tvrdo spadol na trati známej z klasiky Paríž-Roubaix, keď narazil do žochu sena, ktorý na cestu pravdepodobne posunula motorka. Vykĺbil si rameno, no dal si ho naspäť do správnej pozície. Dokončil zvyšných 30 kilometrov v etape, ale stratil vyše dve minúty na svojich súperov. Vingegaard sa stal lídrom Jumbo-Visma a Roglič sa presunul do úlohy jeho superdomestika.

Postupne strácal viac a viac času, keď aj v náročných alpských etapách pracoval pre tím. V celkovej klasifikácii figuroval pred odstúpením na 21. mieste s odstupom 33:39 min za Vingegaardom. Ten sa môže naďalej spoliehať na suverénneho lídra bodovacej súťaže Wouta van Aerta z Belgicka. "Rozhodli sme, že v nedeľu už nebudem štartovať, aby sa moje zranenia poriadne zahojili. Som hrdý na môj prínos k momentálnemu postaveniu nášho tímu a verím, že naplníme naše ambície získať žltý a zelený dres. Ďakujem všetkým za veľkú podporu," citoval 32-ročného Rogliča portál cyclingnews.com.

Slovinec nedokončil TdF druhýkrát za sebou. Minulý rok havaroval na začiatku pretekov a nakoniec po ôsmej etape odstúpil. V ďalšom priebehu sezóny sa však zotavil a vyhral časovku na olympijských hrách v Tokiu a tretíkrát za sebou španielsku Vueltu. Očakáva sa, že na záverečnej Grand Tour sezóny opäť povedie Jumbo-Visma.