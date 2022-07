Obavy o najlepšieho brankára KHL: Poslali ho Rusi bojovať na Ukrajinu?

Po tom, ako Rusi zhabali najlepšieho brankára uplynulej sezóny KHL Ivana Fedotova (25), ktorý mal namierené do zámorskej NHL, panujú veľké obavy. Poslali ho Rusi bojovať na Ukrajinu?

Ivan Fedotov (25) bol pred časom zadržaný ruskými orgánmi a obvinený z vyhýbania sa povinnému vojenskému odvodu. Pritom ide o najlepšieho brankára uplynulej sezóny KHL a jedného z hrdinov ruského tímu, ktorý vybojoval vo februári na olympiáde v Pekingu striebro.

Fedotov pôsobil v CSKA Moskva, klube s úzkym prepojením na armádu. Je možné, že ide o pomstu za to, že sa chystal do USA, kde podpísal kontrakt s tímom Philadelphia Flyers.

Novinár Michael Russo z The Athletic v podcaste Worst Seats in the House vyjadril obavy z toho, že by Fedotov mohol byť poslaný do vojny na Ukrajine. Rovnaké obavy má aj právnik brankára Alexej Ponomarev. „Fedotov je na území vojenskej jednotky v oblasti Archangeľska, udržiava sa vo forme a dúfa v to najlepšie," vyjadril sa advokát pre RIA Novosti.

Fedotov verí, že najkrajší sen o pôsobení v NHL sa nezmení na najhoršiu nočnú moru a nepošlú ho bojovať na Ukrajinu.