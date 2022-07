Šok pre Slovensko: Na odložených MS bez najväčších hviezd?!

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa na augustových odložených MS v kanadskom Edmontone s najväčšou pravdepodobnosťou predstaví bez draftovej jednotky Juraja Slafkovského (18) aj dvojky Šimona Nemca (18).

Na odložených MS do 20 rokov, ktoré sa odohrajú v auguste v kanadskom Edmontone, bude Slovensko pravdepodobne bez najväčších hviezd. Draftovú jednotku Juraja Slafkovského a dvojku Šimona Nemca podľa najnovších informácií kluby zo zámoria zrejme neuvoľnia a uprednostnia ich aklimatizáciu v zámorí a prípravu pred štartom na vrcholnom juniorskom podujatí, ktoré sa v zime nedohralo pre šírenie koronavírusu.

„Myslím si, že moja účasť je skôr nepravdepodobná, ale stále to stopercentne neviem, uvidíme," vyhlásil Šimon Nemec, ktorého draftovalo New Jersey, pre Denník Šport.

„Podľa našich informácií je len mizivá šanca, že by sa jednotka a dvojka tohtoročného draftu do NHL zúčastnili na šampionáte do dvadsať rokov," informuje Denník Šport. „Slovenská reprezentácia do dvadsať rokov zrejme nebude môcť počítať s jednotkou ani dvojkou tohtoročného draftu."

Dres slovenskej dvadsiatky na šampionáte v Edmontone oblečie útočník Adam Sýkora, ktorý potvrdil, že mu dal klub povolenie pre štart. Z druhého kola ho draftoval New York Rangers.