Nemecký farmakológ a expert na doping Fritz Sörgel zaútočil na tenisovú legendu: Nadal by mal prezradiť, čo užíva!

Myslí si, že to nie je v poriadku. Nemecký expert na doping Fritz Sörgel (72) si položil otázku: „Je Rafael Nadal naozaj stále takým vzorom, ak šport robí pod injekciami?“ Španielsky tenista vyhral tento rok Australian Open, Roland Garros a vo Wimbledone odstúpil pred semifinále pre trhlinu v brušnom svalstve. Oba víťazné grandslamy však odohral s pomocou injekcií, ktoré mu tlmili bolesť v chodidle.

Nemecký farmakológ by bol rád, keby španielsky tenista presne prezradil, aké lieky počas Roland Garros užíval. Nadal svoj obľúbený turnaj vyhral už po 14. raz, pričom sa stále sťažoval na chronické zranenie chodidla. „Hral som s injekciami do nervov, ktoré mi znecitliveli chodidlo. Necítil som žiadnu bolesť, ale ani nohu. Umožnilo mi to vyjsť na kurt, no zvýšilo sa riziko vyvrtnutia členka či iného zranenia. Bol to však Roland Garros,“ povedal Nadal po finále. Niektorí jeho postoj považovali za hrdinský. Iní, naopak, ho začali podozrievať z užívania dopingu. Za Nadala sa postavili lekári a generálny riaditeľ WADA. Tvrdia, že látky, ktoré tenista užíva, sú legálne. Na All England Clube ho však v útoku na celkový triumf zastavilo zranenie brušného svalstva.

Napriek tomu prípad Nadalovho zranenia chodidla naďalej zaujíma niektorých športovcov a odborníkov. Nemecký dopingový expert obzvlášť túži po objasnení tejto záhady. „Neviem si predstaviť, že by sa profík ako Rafael Nadal uchýlil k liekom proti bolesti a posilňovačom výkonu ako tramadol. Ale aj tak sa čudujem, že neprezradil, čo je v striekačkách. Teraz, keď je po všetkom, vám môže povedať, čo to bolo. To nie je liek, ktorý na neho vrhá zlé svetlo,“ povedal Fritz Sörgel v rozhovore pre Sport1.de.

Sörgela hnevá, že Rafa o presnej liečbe mlčí. „Prečo má verejnosť právo vedieť o niečom takom súkromnom, ako je Müllerov-Weissov syndróm, ale nie o tom, ako s tým zaobchádza? Športovec, ktorý môže robiť svoj šport len ​​preto, že má napichané tony liečiv, vám už určite povie, ako to podľa mňa funguje,“ pozastavil sa farmakológ.

Aj Kližan mal pochybnosti

Aj bývalý slovenský daviscupový reprezentant Martin Kližan (33) pred 11 rokmi pochyboval o Nadalovej dopingovej čistote. „U Nadala si nie som istý, či niečo neberie,“ reagoval úprimne v online rozhovore a dodal: „Podľa mňa Djokovič neberie nič, ale u Nadala si nie som veľmi istý. S Nadalom to podľa mňa nie je kóšer.“