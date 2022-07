Netradičná príprava na novú sezónu: Petráš prvýkrát vyskúšal jazdu na ťave

Vracia sa medzi elitu! Po dvoch rokoch strávených v drese žilinských Vlkov bude opäť pôsobiť v najvyššej súťaži. Reč je o hokejovom útočníkovi Šimonovi Petrášovi (26), ktorý sa nedávno stal novou posilou Dukly Trenčín. Pred štartom letnej prípravy si stihol odskočiť s priateľkou na dovolenku do Egypta, kde si prvýkrát v živote vyskúšal jazdu na ťave!

Odchovanec ružinovského hokeja Šimon Petráš už v minulosti pôsobil v extralige v drese Košíc či bratislavského Slovana. Posledné dva ročníky patril medzi ťahúňov prvoligovej Žiliny, kde vlani dokonca nastrieľal skvelých 39 gólov, najviac v lige, a aj preto po jeho službách siahol Trenčín.

„Teším sa na návrat do extraligy, je to pre mňa nová výzva. Viem, že v Trenčíne budú odo mňa očakávať góly a som na túto rolu pripravený. Verím, že sa mi bude v drese Dukly dariť, pomôžem tímu a rád by som sa ešte v kariére posunul vyššie, napríklad do českej ligy,“ povedal pre Nový Čas bývalý juniorský reprezentant.

Šimon pred pár dňami dobíjal baterky na novú sezónu v arabskom svete, keďže spoločne s priateľkou absolvovali dovolenku v egyptskom letovisku Hurghada. „Už som potreboval oddych po dlhej sezóne, takže s priateľkou sme relaxovali v Egypte. Boli sme aj na safari, kde som si prvýkrát v živote vyskúšal aj jazdu na ťave,“ zasmial sa Šimon, ktorý v týchto dňoch už individuálne trénuje a koncom mesiaca sa bude hlásiť v Trenčíne, kde sa začína príprava na ľade.