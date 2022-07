Obranca pražskej Sparty Milan Jurčina pred poslednou sezónou v kariére: Titul visí vo vzduchu!

Ešte rok a koniec! Hokejový veterán Milan Jurčina (39) sa rozhodol ešte pokračovať v kariére a o rok predĺžil kontrakt s pražskou Spartou. Bývalý reprezentant, ktorý v slávnej NHL strávil 7 sezón a odohral 430 stretnutí, by rád odišiel do hokejového dôchodku s majstrovskou trofejou!

Odchovanec mikulášskeho hokeja sa už po skončení tohto ročníka vážne pohrával s myšlienkou, že ukončí dlhú a úspešnú kariéru. Na svojom konte má 7 sezón v NHL, tri účasti na zimných hrách a päťkrát štartoval aj na svetovom šampionáte v národnom drese.

„Musím priznať, že naozaj som sa vážne pohrával s myšlienkou, že už to zabalím. Mám svoje roky, telo je za tie roky dosť opotrebované, ale vedenie Sparty mi dalo ponuku, že by boli radi, keby som ešte rok potiahol. Že budem aj taký mentor pre mladších v kabíne a odovzdám im dlhoročné skúsenosti. Zobral som si mesiac na rozmyslenie a napokon som na ich ponuku prikývol,“ povedal pre Nový Čas Jurčina.

Skúsenému zadákovi chýba v kariére majstrovský titul na klubovej scéne a veľmi rád by kariéru v drese pražskej Sparty ukončil s pohárom na hlavou. „V Sparte som už tri sezóny. Prvá sa nedokončila kvôli korone, v druhej sme získali bronz a vlani sme prehrali vo finále s Třincom. Titul tak visí vo vzduchu a bola by to krásna bodka za mojou kariérou, keby som vyhral ligu,“ doplnil Jurčina, ktorý sa už momentálne v Liptovskom Mikuláši individuálne pripravuje na nový ročník a koncom mesiaca sa bude hlásiť v Prahe na začiatku prípravy.

V polovici augusta pricestujú hokejisti pražskej Sparty na prípravný turnaj do Bratislavy, kde si zmerajú sily aj s bratislavským Slovanom. Fanúšikovia tak budú mať po rokoch možnosť zažiť atmosféru federálneho derby z minulosti.

„Už sa na tento súboj tešíme, určite to bude skvelá konfrontácia slovenského a českého hokeja. V Slovane poznám veľa chalanov, takže to bude zaujímavý súboj,“ reagoval Jurčina.

MILAN JURČINA

narodený: 7. júna 1983 v L. Mikuláši

post: obranca

kluby: L. Mikuláš, Boston, Washington, Columbus, NY Islanders, Chomutov, Lukko Rauma, TPS Turku, Fribourg, D. Riga, Medvečšak Záhreb, Eisbären Berlín, Sparta Praha

top úspechy: 3-krát na ZOH, 5-krát na MS

štarty/body v NHL: 430/81