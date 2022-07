Prvá zo slovenských hviezd draftu potvrdená: Klub z NHL dal zelenú na MS!

Slovensko má prvú potvrdenú hviezdu z nedávneho draftu NHL! Klub zo zámorskej profiligy umožní útočníkovi Adamovi Sýkorovi (17) štartovať na augustových MS do 20 rokov v kanadskom Edmontone.

Útočník Adam Sýkora (17) bol jedným z kvarteta slovenských hokejistov, ktorí prešli draftom NHL v prvých dvoch kolách. Energický útočník bol prvou voľbou slávneho New York Rangers, ktorý si vybral slovenského reprezentanta v druhom kole zo 63. miesta.

Sýkora už má za sebou aj development kemp, na ktorom ukázal svoje kvality a energiu, ktorú dokáže priniesť na ľad. Po návrate z Ameriky potvrdil Sýkora výbornú správu a to, že od Rangers dostal zelenú pre svoj štart na augustových MS do 20 rokov v kanadskom Edmontone. „Boli by veľmi radi, keby nastúpim. Určite ma pustia," potvrdil svoju účasť na turnaji Sýkora, cituje ho redaktor RTVS Patrik Mitas na sociálnej sieti twitter.

Adam Sýkora sa v máji predstavil na seniorských MS v Helsinkách a ani medzi mužmi sa nestratil. V šiestich zápasoch nazbieral tri body (2+1), strelil gól vo štvrťfinále domácemu Fínsku.