Srbský Joker útočí na Vémolu: Zverejnil intímne video a pridal nechutné urážky! Instagram zasiahol

Srbský bojovník Aleksandar Ilič (34), ktorý si hovorí Joker, sa ostro pustil do Karlosa Vémolu (37). Na sociálnej sieti zverejnil jeho intímne video a pridal aj nechutné urážky. Bolo to poriadne za hranou a Instagram zasiahol!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Blíži sa titulový súboj poloťažkej váhy OKTAGON MMA medzi Aleksandarom Iličom (34) a Karlosom Vémolom (37) na Štvanici. Atmosféra medzi oboma bojovníkmi je čoraz viac napätá. Srbský bojovník, ktorý si hovorí Joker, naposledy poriadne pritvrdil a išiel už cez hranu.

V rámci svojich instagramových príbehov zverejnil intímne video Karlosa Vémolu (rozmazané) a pridal niekoľko nechutných urážok. Instagram podľa očakávania zasiahol a príspevok zmazal. „Ospravedlňujem sa ľudia, IG povedal, že som príliš veľký alfa a Karlíto to nemôže uniesť. Je to tak, ako to je. Rovnako ako internet dnešnej doby, aj ja som zvrátený, rovnako ako celá rada fanúšikov. Som tu pre násilie. Uvidíme sa v Prahe, už čoskoro,“ reagoval Ilič.

„Karlíto, prestaň si ho*iť toho svojho malého vtáka nad mojimi zápasmi. Vyzerám lepšie a naviac som vysoký a snedý. Nemôžem ti pomôcť,“ písal Aleksandar Ilič k videu v IG story. „České dámy a dievčatá, nepíšte mi o necenzurovanú verziu. Kvôli pravidlám IG som musel video rozostrieť, ale verte mi, to video nechcete. Nočné kluby, drogy a ho*enie tohoto malého fimfulína. Je to akoby Conor McGregor,“ dodal Ilič na adresu Vémolu.

„Chceš peklo, brácho, ja som v pekle celý svoj život. Som C4 pripravená kur*a vybuchnúť. Se*em na tvoj život ako z reality show aj celé falošné promo. Koho zaujímajú tvoji levi a aligátori? Nemáš v dome Jokera. Ale čoskoro prídem zaklopať,“ dodal nabrúsený srbský bojovník.

Na Štvanici to bude poriadne vrieť!