Chochlíková žiari na Svetových hrách: Zabojuje o medailu

Slovenská reprezentantka Monika Chochlíková zabojuje na Svetových hrách v americkom Birminghame o medailu v thajskom boxe. V kategórii do 51 kg si poradila vo štvrťfinále s Američankou Angelou Bahrovou 29:28. Slovenka vyhrala tesne u rozhodcov prvé a tretie kolo, jej súperka bola úspešnejšia v druhom.

Na Chochlíkovú čaká v sobotňajšom semifinále od 21.45 SELČ Rakúšanka Rebecca Hodlová. Štvrťfinále v thajskom boxe bolo konečnou pre Lukáša Mandineca. Vo váhe do 63,5 kg prehral s Weerasakom Tharakhajadom z Thajska 26:30.

Slovenský reprezentant vo vodnom lyžovaní za motorovým člnom Martin Bartalský obsadil v slalome piate miesto. Na Svetových hrách štartoval tretíkrát a piatou priečkou vyrovnal svoj najlepší výsledok z Vroclavu 2017. V Cali 2013 bol v slalome i v skokoch desiaty. Bartalskému k medaile veľa nechýbalo, do finále sa prebojoval zo šiestej priečky v kvalifikácii. V boji o medaily na jazere Oak Mountain zvládol obísť v rýchlosti 58 km/h na 11,25 m dlhom lane 3 bóje.

Bronz získal Kanaďan Cole McCormick, ktorý obišiel 4,5 bóje. "Je to škoda. Ak by som zvládol celý úsek na jedenásťmetrovom lane, mohla to byť medaila a bol by som oveľa spokojnejší. Chytil som vlny na prvej bóji, potom som dotiahol na druhú. Na tretej som sa necítil zle, ale na štvrtú mi to už nevyšlo," povedal 33-ročný Bartalský pre portál olympic.sk. Vodní lyžiari sa museli v štátnej rezervácii Oak Mountain vyrovnať s nepríjemnými vlnami, ktoré vznikali po prejazde motorového člna. Voda sa vlnila od vybetónovaného brehu. "V týchto podmienkach sa naozaj veľmi zle lyžuje. Usporiadateľ chcel mať preteky čo najbližšie k mestu. Je tu jedno jazero, kde by boli podmienky prijateľnejšie, ale je už ďalej od Birminghamu. Na tejto vode sa dá lyžovať, ale trápime sa. Inde sú vody hladké bez vĺn," dodal Bartalský.

Svetové hry v Birminghame:

vodné lyžovanie

slalom - finále: 1. Nate Smith (USA) 5,00/58/10,75, 2. Brando Caruso (Tal.) 1,50/58/10,75, 3. Cole McCormick (Kan.) 4,50/58/11,25, ... 5. Martin BARTALSKÝ (SR) 3,00/58/11,25



thajský box

ženy do 51 kg - štvrťfinále: Monika CHOCHLÍKOVÁ (SR) - Angela Bahrová (USA) 29:28

muži do 63,5 kg - štvrťfinále: Lukáš MANDINEC (SR) - Weerasak Tharakhajad (Thaj.) 26:30