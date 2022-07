Petra Vlhová o peniazoch: Úprimne? Nebyť zo Slovenska, tak...

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) prehovorila otvorene na tému peniaze. O ťažkých začiatkoch a finančných tlakoch, o tom, čo si rada dopraje a tiež prečo už nemôže nadviazať spoluprácu s ďalšími sponzormi.

„Zo začiatku, keď sme nemali peniaze, brala som si ten tlak na seba. Vedela som, že tých ľudí musíme platiť, a ak nebudem jazdiť dobre, tak sme v strate – a čo potom? Neskôr som to prestala riešiť a neriešim to ani teraz. Zväzovalo by ma to,“ priznala Petra Vlhová náročné začiatky, keď to finančne ešte zďaleka nevyzeralo podľa predstáv.

Ešte viac na túto tému mohol povedať Igor Vlha, otec, ktorý je hlavným financmajstrom. Ten si tiež zažil veľmi náročné časy...

„Keď sme prvýkrát dohodli Livia Magoniho, hovorím manželke Zuzke: máme trénera, nemáme peniaze, no paráda! Išiel som do banky, dali nám nejaký kredit. Splatím to, vravel som doma. Boli aj chvíle, keď som sa šiel previezť na bicykli a hovoril si, že to nemá význam. Ale potom vidíte Peťu, ako chce jazdiť, tak pre to urobíte všetko. Dopadlo to dobre," hovoril Igor Vlha.

Postupne sa ale kariéra Petry rozbehla na plné obrátky. Tento rok vyhrala olympijské zlato v Pekingu. A sny si plní nielen v športe, ale aj v súkromí.

„Vyrastali sme pri Mare, máme tam chalupu. Každú chvíľu okolo nás niekto chodil na člne, ale my sme na to vtedy nemali peniaze. Odkedy sa mi začalo dariť, postupne si kupujeme, o čom sme snívali. Začalo sa to motorkou, tú už mám. Neskôr to bol čln, potom auto. Teraz je to vodný skúter a ešte ďalšie auto. A… (smiech) myslím si, že to už budem v situácii, keď som asi so snami skončila," uviedla lyžiarska hviezda.

Petra Vlhová nie je ako väčšina dievčat v jej veku. Drahé luxusné oblečenie, kabelky či topánky ju nezaujímajú. Otec Igor pripomína, že vyjazdené peniaze zostávajú Petre. A on sa snaží postarať o financie tak, aby pokryl celý rozpočet na pretekanie.

„Oco mi vravel, že sa bude snažiť naplniť rozpočet z reklamných plôch tak, aby mi zostali všetky prémie z lyžovania. Keď si niečo vyjazdím a musela by som dať peniaze do chodu tímu, o čom by to bolo? Nelyžujem pre peniaze, ale nedá sa to robiť tak, že len dávate a nič nezarobíte. Ak to porovnáte s tenisom či futbalom, tam sú v hre milióny. Oproti tým majú lyžiari až symbolické odmeny,“ upozorňuje Petra Vlhová na známy problém s nedostatočnými zárobkami v lyžovaní.

Vlhová sa teší na to, že značka Adidas mieri do lyžovania a Petra tak bude mať možnosť dostať sa na globálny trh. „Pre mňa ako pre dievča zo Slovenska je to brutálna príležitosť, ako sa dostať na medzinárodný trh. Úprimne povedané, keby som bola z inej krajiny, asi zarábam úplne iné peniaze,“ poznamenáva otvorene.

Petru Vlhovú môžeme sledovať v niekoľkých reklamách, no ďalšie reklamné spolupráce už pravdepodobne nepribudnú. Dôvod je jednoduchý... „Každý sponzor potrebuje päť-šesť reklamných dní a to je jednoducho nereálne. Podpísali sme ešte kontrakt so Slovakia Travel, a to je všetko. Peťa to nevie časovo obhospodáriť,“ priznáva Igor Vlha. „Mohla by som mať omnoho viac sponzorov, ale potom by som zasa nemohla lyžovať. Každý sponzor potrebuje pár dní, to sa naozaj nedá," dodáva Petra.

Mnoho športovcov či športovkýň zarába veľké peniaze na sociálnych sieťach a častokrát pripomínajú viac influencerov ako športovcov. Petra Vlhová rozhodne týmto smerom nechce ísť.

„Ani na to nie som odkázaná, mám príjmy od mojich partnerov, ale najmä nie som ten typ. Chodí nám veľa mailov, ale odpovedáme, že nie som influencer, ale športovec,“ odhaľuje Petra Vlhová.