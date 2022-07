Aj hviezdny Pogačar je len človek a priznáva: Bol som hlúpy a padol do pasce!

Boj sa stupňuje! Tadej Pogačar (32) počas štvrtkovej 12. etapy dvakrát neúspešne zaútočil na lídra celkového poradia Tour de France Jonasa Vingegaarda na legendárnom stúpaní L’Alpe d’Huez v snahe získať späť žltý dres. Obhajca titulu priznal nedostatok sebavedomia i to, že padol do pasce Vingegaardovho tímu Jumbo-Visma. Zároveň však proklamoval, že chyby, ktoré urobil, do konca Tour už neplánuje zopakovať.

Vingegaardova stajňa Jumbo-Visma nasadila diabolské tempo, čím zabránila akémukoľvek útoku fenomenálneho Slovinca, ktorý sa dostal pod paľbu Dánovho tímu. „Padol som do pasce tímu Jumbo-Visma. Viacerí pretekári v stredu počas 11. etapy na mňa útočili zo všetkých strán a práve preto som tam prišiel o žltý dres. Bol som zrejme hlúpy a mal som možno vtedy trochu ubrať z pary. Teraz však cítim, že sa mi opäť vracajú nohy. Viem presne, kde som spravil chybu, a určite ju neplánujem zopakovať. Nemal som jednoducho toľko sebavedomia, koľko by som potreboval. Viem, prečo som trpel, určite sa to už viac nestane,“ vyhlásil Pogačar, no zároveň zložil svojmu sokovi v boji o titul poklonu.

„Vingegaard robí na mňa veľký dojem. Je to fantastický vrchár, ktorý má k dispozícii neskutočne silný tím. Ešte sa však nič nekončí. Ja s mojím tímom budeme taktiež bojovať. A to až do posledného dychu,“ dodal Pogačar.

Covid stále šarapatí

Organizátorom Tour aj naďalej znepríjemňuje život ochorenie COVID-19. Francúzsky cyklista Warren Barguil musel odstúpiť z podujatia po tom, čo mal pozitívny test na koronavírus. Kvôli covidu už muselo odstúpiť z Tour dohromady šesť jazdcov - George Bennett a Vegard Laengen zo stajne SAE Emirates, Luke Durbridge z BikeExchange, Geoffrey Bouchard z AG2R a Guillaume Martin z Cofidisu.