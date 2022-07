Interu už dochádza trpezlivosť s PSG: Odklad prestupu Škriniara?

Nekonečný príbeh! Už vyše mesiaca trvajú rokovania o prestupe Milana Škriniara (27) z Interu Miláno do Paris St. Germain. Stále neprišlo k dohode na výške odstupného. Francúzsky futbalový majster sa nepriblížil k sume, ktorú žiada taliansky vicemajster. Klub zo San Sira si cení kapitána slovenskej reprezentácie na 70 miliónov eur, PSG núka o 10 miliónov menej a hráča k tomu.

Inter chce iba peniaze. Vo štvrtok predstavil nové dresy pred sezónou, no bez čísla 37, ktoré nosí slovenský futbalista. Pilier milánskej defenzívy si doliečuje poranený sval zo zápasu Ligy národov proti Kazachstanu. Silu a kondíciu naberá v posilňovni, na ihrisku sa zatiaľ neobjavil.

„Obe strany musia vyvinúť ďalšie úsilie. Inter začínal so žiadosťou 80 miliónov za Škriniara. Po čase to kleslo na 70 miliónov, ale iba v hotovosti. Parížsky klub ponúka 60 miliónov plus jedného hráča. Treba to uzavrieť. Možno niekde na polceste a s bonusom,“ napísal denník Gazzetta dello Sport.

V Miláne sú už unavení z parížskeho naťahovania času. Podľa talianskych médií sa Inter pohráva s nápadom, ako udržať Škriniara v tíme. Noviny Corriere dello Sport informujú, že nemusí skončiť v PSG, ak Francúzi odmietnu zaplatiť požadovanú sumu. „Inter zvažuje, či odložiť predaj Škriniara do januára 2023, alebo do konca leta budúceho roka.“

Klub spod Eiffelovky môže proces urýchliť v prípade predaja Presnela Kimpembeho do Chelsea. Potom by mohol zvýšiť ponuku za Slováka na 70 miliónov eur. Najbližšie dni budú zrejme kľúčové. Škriniar je s PSG dohodnutý na päťročnom kontrakte a ročnom plate 7,7 milióna eur netto plus bonusy. Nový tréner PSG Christophe Galtier mu chce vyjsť v ústrety a stiahnuť hru tímu na troch obrancov, ako je to v Interi Miláno.