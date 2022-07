Eliáš draftovaný nebol, ale pozval si ho slávny klub NHL: Beriem to ako druhú šancu!

Na minulotýždňovom drafte NHL si ho nikto nevybral, ale napriek tomu dostal šancu ukázať svoje kvality. Reč je o talentovanom reprezentačnom gólmanovi Rastislavovi Eliášovi (18), ktorého do kempu pozval slávny zámorský tím Toronto Maple Leafs.

Odchovanec košického hokeja Rastislav Eliáš sa v týchto dňoch už nachádza v development kempe torontského klubu. „Áno, už som v Kanade a pobudnem tu týždeň. Veľmi sa teším, že som dostal od Toronta šancu ukázať sa v kempe. Beriem to ako veľkú školu a budem sa snažiť ukázať na ľade všetko, čo vo mne je,“ povedal na úvod pre Nový Čas Eliáš, ktorého si pred týždňom na drafte nevybral žiadny klub NHL. „Beriem to ako druhú šancu. Vedenie Toronta mi ešte pred draftom povedalo, že ak nebudem vybraný, tak ma aj tak pozvú do ich kempu, čo sa aj stalo,“ pokračoval Rasťo, ktorý sa po skončení kempu vráti na Slovensko, kde by sa mal pripojiť k reprezentačnému mužstvu do 20 rokov, ktoré už začiatkom augusta čaká opakovaný svetový šampionát v Kanade. „Ak dostanem pozvánku, tak som pripravený pripojiť sa k národnému tímu,“ dodal.