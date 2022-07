FC Barcelona získala najväčšiu letnú posilu: Prichádza brazílska hviezda

Brazílsky futbalista Raphinha sa stal novou posilou FC Barcelona. Na Camp Nou prišiel z Leedsu United, s katalánskym klubom podpísal podpísal päťročnú zmluvu vo výške 58 miliónov eur. Suma môže s pridanými bonusmi vzrásť až na 67 miliónov eur.

Dvadsaťpäťročný krídelník prišiel do anglickej Premier League ako menej známy hráč zo Stade Rennes v roku 2020 za 20 miliónov eur. Za dve sezóny v Anglicku zaznamenal 17 gólov a 12 asistencií.



O služby hráča sa v tomto prestupovom okne zaujímali aj viaceré popredné kluby Premier League ako Arsenal či Chelsea. Raphinha však vyjadril túžbu hrať práve za Barcelonu, napriek tomu, že Chelsea ponúkla za hráča väčšiu sumu.



"Vždy som obdivoval hru mojich krajanov, ktorí pôsobili v Barcelone. Ak by som dosiahol čo i len polovicu z toho, čo oni, bolo by to niečo úžasné. Urobím maximum pre to, aby som tu uspel a Barcelona opäť začala získavať trofeje," vyhlásil Raphinha.