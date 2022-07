Futbalového reprezentanta Strelca chceli dva slávne kluby: Spezia povedala nie

Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Strelec by mal v novej sezóne 2022/2023 pokračovať v talianskom klube Spezia Calcio.

Ako referuje web spezia1906.com, 21-ročného zakončovateľa chcel na hosťovanie získať švajčiarsky FC Bazilej, no Spezia s tým nesúhlasila. Predtým sa vraj o slovenského legionára zaujímal aj nováčik nemeckej I. bundesligy - Schalke 04 Gelsenkirchen.

Strelec prestúpil do Talianska na konci augusta minulého roka zo Slovana Bratislava. Počas úvodnej sezóny na Apeninskom polostrove nepatril k stabilným členom mužstva trénera Thiaga Mottu. Dostával málo priestoru, keď zasiahol iba do desiatich duelov talianskej Serie A, v ktorých zaznamenal jeden presný zásah. Ako informuje spomenutý web, pod vedením nového trénera Lucu Gottiho by Spezia chcela „rozbehnúť“ Strelcovu kariéru.