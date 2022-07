Wout van Aert podaroval fanúšikovi vzácny artikel: Zelený dres za pomoc v núdzi!

Z problémov ho dostal divák. Povesť Wouta van Aerta (27) ako obľúbenca fanúšikov sa prejavila po11. etape Tour de France, keď si potreboval od náhodného človeka požičať pumpu a potom mu to oplatil doslova tým, že mu odovzdal svoj zelený dres.

Wout van Aert predvádza na Tour de France spanilú jazdu na ceste za víťazstvom v bodovacej súťaži. Navyše, belgický jazdec Jumbo Visma práve v 11. etape pomohol svojmu tímu poraziť Tadeja Pogačara z UAE Team Emirates a po opätovnom získaní zeleného dresu sa musel vrátiť dole priesmykom Col du Granon smerom k svojmu tímovému autobusu.

Cestou dole však dostal menší defekt a bez pumpy a bez záložných vozidiel, ktoré by mohol privolať, sa obrátil s prosbou o pomoc k fanúšikom stojacim pri ceste. Jeden z nich mu požičal pumpu, a tak si van Aert vyzliekol zelený dres a daroval mu ho ako poďakovanie. „Situácia bola taká, že defekt dostal najskôr môj brat, a tak sme zastavili pri ceste a opravovali ho. No a kto sa pri nás neobjavil o 5 minút neskôr? Bol to práve Wout van Aert, ktorého postihol rovnaký problém,“ opisoval neuveriteľný moment fanúšik na sociálnych sieťach a jedným dychom pokračoval:

„Povedal som: ,Hej, Wout, máš niečo s kolesom.‘ On sa na to opýtal, či náhodou nemáme pri sebe pumpu,“ dodal nadšený fanúšik, ktorý tejto prosbe ochotne vyhovel. Wout van Aert sa mu revanšoval tým, že zo seba vyzliekol prestížny zelený dres a podaroval mu ho. Celá situácia sa, samozrejme, dostala v podobe audiovizuálneho záznamu aj na sociálne siete, kde Belgičanov počin oslavovali ľudia z celého sveta.