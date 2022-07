Sagan sa v stúpaní na Galibier snažil dostať kolegu do úniku, potom to poriadne oľutoval

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) sa v úvode štvrtkovej horskej dvanástej etapy na 109. ročníku Tour de France prezentoval ako pomocník svojmu kolegovi z francúzskeho tímu TotalEnergies.

Približne 15 kilometrov po štarte sa snažil odskočiť od pelotónu spolu s Pierreom Latourom. "Chcel ísť do úniku, tak som mu to chcel rozbehnúť. Potom som to ľutoval počas celého stúpania na prvý kopec," vysvetlil 32-ročný Žilinčan pre RTVS svoju aktivitu na začiatku výstupu na Col du Galibier.

Trojnásobnému majstrovi sveta a jeho kolegovi zámer nevyšiel a zaradili sa späť do hlavnej skupiny. Sagan z nej neskôr vypadol a išiel si vlastným tempom, do cieľa prišiel na 142. mieste so stratou takmer 36 minút na víťazného Brita Thomasa Pidcocka z tímu Ineos Grenadiers. Ten sa tešil z premiérového triumfu na "Starej dáme" po úspešnom úniku v záverečnej alpskej etape, ktorá sa končila na slávnom kopci Alpe D´Huez.

Dánsky cyklista Joonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma v nej nestratil ani sekundu na svojich najväčších konkurentov a zostal na čele celkového poradia, na druhé miesto sa so stratou 2:22 min posunul víťaz ostatných dvoch ročníkov Tadej Pogačar zo Slovinska (UAE Emitares).

V piatok čaká na pretekárov zvlnená 13. etapa s dĺžkou 193 kilometrov, v ktorej by mohli zabojovať o triumf šprintéri. Sagan však neočakáva nič jednoduché: "Uvidíme, či bude ďalšia etapa ľahšia. Problémom môžu byť dlhé kopce. Uvidíme, čo sa bude dať robiť, či sa to bude dať ukontrolovať v balíku a prísť do šprintu alebo či bude únik."

Osemnásobnému majstrovi Slovenska patrí v celkovej klasifikácii 139. pozícia so stratou 2:34:18 h na Vingegaarda. V súťaži o zelený dres je ôsmy so ziskom 86 bodov, vedúci Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) ich má na konte už 313.