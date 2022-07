Paráda! Kickboxerka Filipová získala medailu na Svetových hrách

Slovenská reprezentantka v kickboxe Alexandra Filipová získala na Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame striebro v kategórii do 70 kg.

Pre Slovensko to je tretí cenný kov z podujatia a v medailovej bilancii mu po siedmich súťažných dňoch a 143 z 223 disciplín patrí 49. pozícia (0-1-2).

Filipová prehrala vo finále s favorizovanou Srbkou Aleksandrou Krstičovou, ktorá je niekoľkonásobná majsterka sveta a v historickom rebríčku WAKO najlepšia kickboxerka. Súperky si od prvej sekundy nič nedarovali. Srbka po prvej dvojminútovke viedla u všetkých troch rozhodcov. Filipová zabojovala a v druhom kole sa priblížila súperke na dosah. U jedného arbitra už viedla, u ďalšieho prehrávala len o bod. Rozhodlo 3. kolo, ktoré si skúsená Krstičová ustrážila. Dvadsaťdvaročnej Filipovej sa už manko na súperku nepodarilo zmazať.

"So Srbkou sa veľmi dobre poznáme, máme za sebou už veľmi veľa zápasov. Dnes mi to nesadlo. Nepočúvala som v poslednom kole pokyny od trénera, nechala som sa uniesť. Bolo to o posledných bodoch. Škoda. Bola to dobrá bitka aj pre publikum a súperke som nič nedala zadarmo," uviedla Filipová pre olympic.sk.

Úspech z Birminghamu radí najvyššie v kariére: "Pre športovca z neolympijského športu nie je nič viac ako zisk medaily zo Svetových hier. Preto je to pre mňa najväčší úspech." O najvyššie priečky chce zabojovať aj na ďalšom multišportovom podujatí, ktoré bude v roku 2025 hostiť čínske mesto Čcheng-tu. "Keďže som teraz nezískala zlato, na ďalších Svetových hrách ho chcem vybojovať. Verím, že mi bude slúžiť zdravie, aby som tento cieľ splnila," dodala.

Okrem nej zasiahol do diania na Svetových hrách aj vodný lyžiar Martin Bartalský. V kvalifikácii slalomu obsadil 6. miesto a dostal sa do piatkového osemčlenného finále.

Svetové hry:

Kickbox - ženy do 70 kg – finále: Alexandra Filipová (SR) – Aleksandra Krstičová (Srb.) 0:3

Vodné lyžovanie za člnom - Slalom - kvalifikácia: 1. Cole McCormick (Kan.) 4,00/58/10,75, 2. Nate Smith (USA) 3,00/58/10,75, 3. Rob Hazelwood (V. Brit.) 5,00/58/11,25, ... 6. Martin Bartalský (SR) 2,00/58/11,25