Djokovič je opäť kritizovaný kvôli očkovaniu! Manželka reaguje: Vybral si to, čo je pre jeho telo najlepšie

Tenista Novak Djokovič (35) sa zaočkovať nemieni. Práve kvôli tomu bol pravdepodobne jeho titul z Wimbledonu posledným grandslamovým v roku 2022.

Americký novinár Ben Rothenberg si do Djokoviča rypol a nazval ho ikonou antivaxerov. "Ak sa nezmení imigračný zákon USA, Wimbledon bude Djokovičovým posledným tohtoročným grandslamom. Spojené štáty vyžadujú, aby boli cudzinci vstupujúci do krajiny zaočkovaní. Djokovič očividne odmietol očkovanie, čím sa vhodne zaradil medzi ikony bojujúce proti vakcínam."

Vlna kritiky sa nepáčila srbovej manželke, ktorá svojho muža bránila. "Prepáčte, ale chcem sa uistiť. Naozaj ste nazvali môjho manžela ikonou antivaxerov? Vybral si len to, čo je pre jeho telo najlepšie. Ak kvôli tomu nemôže hrať, je s tým v poriadku," napísala Jelena Djokovičová pod príspevok na Twitteri.

Ani zákaz účasti na US Open, kde by mohol dostihnúť Rafaela Nadala v počte grandslamových víťazstiev, nepresvedčí Djokoviča, aby sa dal zaočkovať. "Nemôžem urobiť viac. Je skutočne na vláde USA, aby rozhodla, či do krajiny pustí neočkované osoby," povedal srbský tenista pred tohtoročným Wimbledonom, ktorý napokon vyhral.