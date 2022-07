Nečakaný víťaz 12. etapy na Tour de France, žltý dres ostáva Vingegaardovi

Britský cyklista Thomas Pidcock triumfoval vo štvrtkovej 12. etape 109. ročníka Tour de France a pripísal si najväčší úspech v kariére. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil z úniku v záverečnom stúpaní na legendárny Alpe d'Huez a 165,1 km dlhú trasu z Brianconu zvládol za 4:55:24 hodiny.

Druhý skončil Juhoafričan Louis Meintjes (Intermarché Wanty-Gobert Matériaux) a tretí finišoval ďalší Brit Chris Froome (Izrael Premier Tech). Na čele celkového poradia zostal Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), na druhé miesto sa posunul obhajca Tadej Pogačar zo Slovinska (SAE Team Emirates) a tretí je Brit Geraint Thomas (Ineos). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) išiel s veľkou stratou za víťazom.

Pre dvadsaťdvaročného Pidcocka je to len druhé víťazstvo v kariére a premiérové na Grand Tours. Navyše ho dosiahol na obávanom Alpe d'Huez, čo ešte podčiarklo úspech mladého univerzála, ktorý vlani zaznamenal prvý triumf na klasike Brabantský šíp. V boji o celkové prvenstvo Pogačar dvakrát zaútočil na záverečnom stúpaní, ale Vingegaard dokázal v oboch prípadoch okamžite odpovedať a nedaroval svojmu súperovi ani centimeter. Spolu s nimi prišiel do cieľa aj Thomas. Dán vedie pred Pogačarom o 2:22 min, Thomas stráca o štyri sekundy viac.

Vo štvrtok čakala na pelotón kráľovská alpská etapa s troma stúpaniami najvyššej kategórie. Cyklisti si už po šiestich km zopakovali stredajší Col du Galibier, no z opačnej strany (23 km, 5,1%), cestou z neho prešli aj Télégraphe a po dlhom klesaní sa vydali na Col de la Croix de Fer (29 km, 5,2%). Jeho vrchol bol 54,6 km pred cieľom, nasledoval dlhý zjazd prerušený dvoma krátkymi stúpaniami, rovinka a záverečný Alpe d'Huez (13,8 km, 8,1%).

Ešte pred prvým stúpaním bola na programe rýchlostná prémia, na ktorej zobrali najviac bodov cyklisti v úniku. Líder boja o zelený dres Wout van Aert (Jumbo-Visma) si pripísal deväť bodov, Sagan na svoje konto nepridal žiadne. Na Galibieri išlo vpredu niekoľko skupiniek a z nich sa za vrcholom vytvoril deväťčlenný únik dňa. Dostali sa doň Nelson Oliveira (Movistar), Anthony Perez (Cofidis), Kobe Goossens, Louis Meintjes (obaja Wanty-Gobert), Neilson Powless (EF Education), Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) a ako poslední sa dotiahli Chris Froome (Izrael) s Tomom Pidcockom (Ineos). Domáce farby hájil v Deň dobytia Bastily v úniku len Perez.

Po stredajšom víťazstve Vingegaarda pracovali na čele pelotónu jeho tímoví kolegovia z Jumba a kontrolovali situáciu. Hneď po ich boku išiel Pogačarov tím. Ich tempo spočiatku nebolo veľké a tak sa náskok úniku vyšplhal nad sedem minút.

V dlhom stúpaní na Croix de Fer však pridali a z pelotónu sa začali trúsiť "odpadlíci", 78 km pred cieľom sa odpojil aj Sagan s ďalšími šprintérmi. Situácia sa dlhšie nemenila, pretekári Jumba a ďalší adepti na celkové poradie postupne ukrajovali z náskoku úniku, ktorý sa v závere stúpania rozdelil a vpredu zostala už len pätica Froome, Pidcock, Powless, Ciccone a Meintjes. Tá však pod Pidcockovou taktovkou dobre spolupracovala a pod úpätie Alpe d'Huez si priniesla cez šesť minút a s nimi aj veľmi dobrú šancu na etapové vavríny.

Boj o ne sa začal už v úvode stúpania a pozíciu na čele prevzal Pidcock, jeho náskok pred Froomeom a Meintjesom stále máličko narastal. Za nimi udávalo tempo Jumbo, po van Aertovi, ktorý sa odpojil osem km pred cieľom, prebral opraty Steven Kruijswijk, po ňom Primož Roglič a na posledných piatich km Sepp Kuss.

V skupine favoritov zostalo už len desať pretekárov. Vypadli David Gaudu (AG2R), druhý v celkovom poradí Romain Bardet (DSM) i Adam Yates (Ineos). Pogačar to dvakrát skúsil, prvýkrát približne tri km pred páskou a druhý niečo vyše kilometer, ale Vingegaard bez problémov odpovedal. Pidcock si už v závere nenechal vziať triumf, za ním finišovali Meintjes a Froome. V piatok je na programe 192,6 km dlhá etapa z Bourg d’Oissans do Saint-Étienne s tromi menšími kategorizovanými stúpaniami a krátkym kopcom pred cieľom, ktorá by mala byť vhodná pre klasikárov či únik.