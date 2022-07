Dnes štartuje nový ročník futbalovej Fortuna ligy: So 7 novými trénermi

Zápasom Zemplín Michalovce - Dukla Banská Bystrica štartuje dnes nový ročník futbalovej Fortuna ligy. Predstavia sa v ňom až traja nováčikovia - Podbrezová, Banská Bystrica a Skalica. Nahradili vypadávajúce Pohronie a tandem Sereď - Senica, ktorý nedostal potrebnú licenciu. Do novembrového začiatku majstrovstiev sveta v Katare stihnú ligisti odohrať 18 kôl.

Až sedem klubov vbehne do sezóny s novým trénerom. Ich „životnosť“ v našej najvyššej súťaži nie je v priemere ani jeden rok. Niektoré kluby stihli vymeniť aj troch. „Čím viac kluby menia trénerov, tým sa cítia modernejšie. Je to však na úkor kvality. Hráči vedia, že keď sa nedarí, preč pošlú trénera. To im vyhovuje,“ potvrdil pre Nový Čas Ladislav Jurkemik, zástupca trénerov vo Výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu.

Najdlhšie sedia na lavičkách Michal Gašparík zo Spartaka Trnava a Vladimír Weiss zo Slovana Bratislava. Trojku uzatvára Roman Skuhravý, ktorý priviedol Podbrezovú medzi elitu. „Majitelia klubov si nevážia našich trénerov. Chcú byť ,in‘, tak sa jeden pred druhým predvádzajú. Nemyslia na to, že sa hrá pre fanúšikov. Takto náš futbal napredovať nebude.“

Jurkemik trvá na svojom názore, že u nás vládne diktát hráčov. Oni majú v rukách osudy trénerov, ktorých kluby striedajú ako ponožky. „Stále platí, že je ľahšie vymeniť jedného trénera ako 7-8 hráčov. Lenže nejakí zasrani, ktorí ešte ani poriadne nekopli do lopty, nemôžu dirigovať, ako to má vyzerať. Len aby boli potetovaní, no že ich lopta fackuje, nevedia ju spracovať a zacentrovať, to nikomu neprekáža. Hráčom je jedno, že majú prázdne štadióny.“

Náš majster Európy ’76 z Belehradu a bronzový medailista z Talianska 1980 by bol rád, keby sa úroveň ligy zvýšila. Favoritom je podľa neho Slovan. Konkurenciu vidí v Dunajskej Strede a Ružomberku, ktorý pracuje s mladými a výsostne slovenskými futbalistami. „Keby išli týmto smerom aj iné kluby. Futbal u nás je na kolenách. Nepadne na hubu, ak sa vydá cestou Žiliny alebo Ružomberka,“ dodal Jurkemik.

ZAŽIJÚ PREMIÉRU

Adrián Guľa (47) Dun. Streda

Peter Hyballa (46) Trenčín

Jaroslav Hynek (46) Žilina

Juraj Jarábek (59) Skalica

Ján Kocian (64) Zl. Moravce

Jozef Kostelník (51) L. Mikuláš

Michal Ščasný (43) B. Bystrica