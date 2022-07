Bývalý brankár Slovana Ján Mucha po lahôdkovom góle Weissa z rohového kopu: Taký kiks nevidno ani u juniorov!

Bol to nervák! Futbalový Slovan Bratislava balansoval na hrane vypadnutia z Ligy majstrov, no pred 20-tisíc fanúšikmi znamenite zvládol na ihrisku Dinama Batumi záver predĺženia. Najskôr zrovnal skóre arménsky reprezentant Tigran Barseghjan (28) a pred penaltovým rozstrelom ho zachránil v poslednej minúte Vladimír Weiss (32), ktorého víťazný gól koluje éterom.

Kapitán belasých sa postavil k rohovej zástavke a na prekvapenie všetkých poslal loptu na bránku. Skončila v sieti. Brankár Kupatadze stál štyri metre od čiary, na jeho úrovni čakal Palavandišvili, ktorý mal byť pri bližšej žrdi. „Bol to obrovský kiks brankára, aký sa nestáva ani medzi juniormi. V záverečnej minúte predĺženia sa nemôže takto postaviť. Gól ide jasne na jeho vrub, čo stálo Dinamo lepší výsledok,“ uviedol bývalý brankár belasých Ján Mucha pre Nový Čas.

Lahôdkový gól Weissa ml. označil za jeden z najkrajších, aké videl. Vyzdvihol jeho odvážny zámer ohroziť bránku súpera v poslednej minúte predĺženia práve z takejto pozície. „Vlado to fantasticky prečítal a perfektne kopol. Plánoval to tak, čím potvrdil svoje skúsenosti. Jeho veľkosť je v tom, že takúto realizáciu nik nečakal a on poslal loptu priamo medzi žrde. To sú tie detaily, ktoré rozhodujú takéto vyrovnané zápasy.“

Tréner v slzách

Pripomína to situáciu spred 17 rokov, keď Artmedia Bratislava postúpila v kvalifikácii cez Kairat Almaty po góle Pavla Staňu zo záveru predĺženia a neskôr sa dostala až do skupiny. Na paralelu si spomenul aj tréner Vladimír Weiss, ktorému na tlačovke vyhŕkli slzy do očí. „Bojovali sme až do posledných sekúnd, keď sme strelili neuveriteľný gól. Ak bojujete, šťastie príde. Postup je mimoriadne dôležitý. V opačnom prípade by bola pred nami veľmi ťažká sezóna. Takéto momenty v kariére poznám a viem, čo by nás čakalo a aká by bola nálada.“

Slovan bol pred druhým predĺžením v nezávideniahodnej pozícii. Nezložil sa. Vstal z mŕtvych. Mentálne i herne. Riskoval a tlačil sa do koncovky. Odmena bola sladká. „Verím, že po zápase ako tento sa narodil nový Slovan. V hĺbke srdca cítim, že sme započali niečo dobré. To som povedal aj hráčom,“ priznal kouč belasých. Budúcu stredu nastúpia v 2. predkole jeho zverenci v Budapešti proti Ferencvárosu. „Musíme byť rozumní, nebezpeční vpredu a uhrať dobrý výsledok, aby bolo vypredané aj u nás. Takýto výkon by na Ferencváros nestačil.“