Manchester má dôvod na radosť: Barcelona súhlasila s prestupovou čiastkou za hviezdneho záložníka

Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa dohodol s Manchestrom United na prestupovej sume za Frenkieho de Jonga. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP napriek tomu, že začiatkom júla prezident FCB Joan Laporta vyhlásil, že holandský reprezentant nie je na predaj.

Vedenie "červených diablov" je ochotné zaplatiť za 25-ročného stredopoliara 75 miliónov eur, ďalších 10 miliónov môže pridať na bonusoch. Pre AP to pod podmienkou anonymity povedal predstaviteľ Kataláncov.

De Jong má platný kontrakt do júna 2026 a prípadný transfer by ešte musel odsúhlasiť. Podľa medializovaných správ nie je De Jong naklonený odchodu z Barcelony, tréner Xavi Hernandez ho však nepovažuje za kľúčového člena svojej budúcej zostavy. Klub sa okrem toho snaží zredukovať náklady na platy a Holanďanova mzda údajne nezapadá do novej finančnej politiky.