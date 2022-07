Horskí fajnšmekri si prídu na svoje: Ako to vidí Tom Pidcock?

Tri masívne stúpania, o tom je v podstate 12. etapa Tour de France. Horskí fajnšmekri, ako povedal Pidcock pre eurosport.com, si prídu na svoje.

Fanúšikovia si v závere užijú mimoriadne drastické stúpanie na legendárny vrchol Alpe d'Huez. Naposledy Tour finišovala v tomto lyžiarskom stredisku v roku 2018.

Celkovo si budú musieť jazdci poradiť s troma stúpaniami najvyššej kategórie, vrátane najvyššieho bodu tohtoročnej edície Col du Galibier (2 642 m), ktorý potrápil pretekárov aj v 11. etape.

Myslím si, že práve dnes budú mať mnohí veľký problém prísť v stanovenom časovom limite. Keďže vedúcu skupinu budú tvoriť zrejme silní vrchári, zvyšuje sa šanca na úspešný únik. Aj keď v cyklistike nikdy nie je nič vytesané do kameňa. Ak by som si mal vybrať, svoje peniaze by som stavil na jedného z odvážnych útočníkov.

Štart: 13.05 hod.

Cieľ: cca 17.55 hod.

Profil: horský

Šanca Sagana: nereálna