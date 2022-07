Šialené i nepochopiteľné! Cristiano Ronaldo chystá najväčší prestup všetkých čias

Vybuchne prestupová senzácia!? Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) túži opustiť Manchester United a teraz dostal neodolateľnú ponuku. Nemenovaný saudskoarabský klub je údajne ochotný minúť 300 miliónov eur za príchod slávneho futbalistu.

Útočník anglického Manchestru United má ešte rok platnú zmluvu, no po sezóne požiadal vedenie anglického klubu o prestup.

Ponuka zo Saudskej Arábie vraj počíta s prestupovou čiastkou 30 miliónov eur pre United, Ronaldo by mal potom na základe zmluvy zarobiť 250 miliónov eur za dve sezóny a zvyšných 20 miliónov je vyhradených na provízie pre tretie strany za sprostredkovanie prestupu.

Ronaldo sa vrátil na Old Trafford vlani v lete z Juventusu Turín. Po uplynulom ročníku však prejavil záujem odísť, keďže chce pokračovať v mužstve, s ktorým by hral Ligu majstrov. V uplynulých týždňoch ho preto spájali s odchodom do FC Barcelona, Chelsea, či Bayernu Mníchov.

Žiadnemu z týchto veľkoklubov sa však podľa španielskeho športového denníka AS nepodarilo dať dokopy takú vysokú ponuku, aká pre neho prišla zo Saudskej Arábie. V prípade transferu by 37-ročný futbalista hral minimálne dve sezóny mimo Európy.