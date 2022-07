Rajnoch pred turnajom v Ostrave: S nejakým Pražákom, čo sa hentak vyjadruje, nemôžem prehrať

Už 23. júla čaká Ostravu zápas českej MMA špičky. Český talent Leo Brichta prijal výzvu na zápas v postoji s Vítězslavom Rajnochom. Ten pred zápasom odkazuje, že spraví všetko preto, aby mu udelil výchovnú lekciu.

Brichta vs. Rajnoch, Praha vs. Ostrava, tento skvelý zápas sa začal rodiť už po Warm Upe organizácie RFA. „Človek s takým prejavom by potreboval dostať lekciu,“ vyhlásil Rajnochov tréner ako reakciu na Brichtov expresívny pozápasový rozhovor. Rajnoch pred zápasom hlási, že to bude práve on, kto mu tu lekciu dá. Napätie určite tvorí aj rivalita medzi Prahou a Ostravou. „S nejakým Pražákom doma v Ostrave nemôžem prehrať,“ tvrdí vo videu Rajnoch. Zároveň povedal, že v príprave spraví, čo môže, aby sa jeho výhra stala realitou.

Rajnoch má skóre 10:4 a je známy svojim pôsobením v elitnej ruskej organizácii ACA, kde iba minulý mesiac dokázal vyhrať svoj posledný zápas proti Khodkevichovi na TKO. Leo Brichta má na svojom konte 6 výhier v rade a výbornú bilanciu 10:3. Sám hovorí, že jeho silnou stránkou je to, že je dobrý vo všetkom.

Zápas sa bude odohrávať v postoji pod pravidlami Real Fight, keďže Rajnoch má platnú zmluvu s ACA a umožnili mu len zápas v postoji. O to bude zápas atraktívnejší a uvidíme, či sa Rajnochovi podarí uštedriť Brichtovi výchovnú lekciu.