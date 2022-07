Za Sýkorom do slávneho klubu: Halák mení v NHL dres!

Slovenský brankár Jaroslav Halák (37) mení v NHL dres! Angažoval ho slávny klub, ktorý si v druhom kole nedávneho draftu vybral ďalšieho Slováka Adama Sýkoru (17).

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák podpísal ročný kontrakt s klubom New York Rangers. V novom pôsobisku zarobí 1,55 milióna dolárov.

Halák bol v uplynulej sezóne 2021/2022 hráč Vancouveru Canucks, za ktorý nastúpil do 17 zápasov. V nich dosiahol 90,2 percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,94 inkasovaných gólov. Po vypršaní ročnej zmluvy s "kosatkami" získal štatút neobmedzeného voľného hráča. V rovnakej pozícii bude aj po konci zmluvy s NY Rangers. V novom pôsobisku vytvorí brankársku dvojicu s Rusom Igorom Šesťorkinom, ktorý získal za výkony v ročníku 2021/2022 Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára.



Pre 37-ročného Haláka pôjde o siedme pôsobisko v NHL. V roku 2003 ho draftoval Montreal Canadiens, postupne nastupoval aj za St. Louis Blues, Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins a Vancouver. Počas sezóny 2013/2014 malo na neho krátko práva Buffalo Sabres, ale zaň nenastúpil do žiadneho zápasu. Počas 17 sezón v NHL odohral v základnej časti 556 zápasov, v ktorých dosiahol 91,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,49 inkasovaných gólov. V 52 dueloch si udržal čisté konto. V 39 stretnutiach play off má priemer 2,48 inkasovaných gólov na zápas a 2,48-percentnú úspešnosť zákrokov.

Rangers v stredu získali aj Ty Embersona výmenou za Patrika Nemetha a výber v 2. kole draftu v roku 2025 z Arizony Coyotes.