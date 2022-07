Odsúdená tenisová hviezda si v base našla prácu: Beckerov džob pobúril spoluväzňov

Protekcia za múrmi väznice! Tú má podľa spoluväzňov odsúdená tenisová hviezda Boris Becker, ktorý sa pár týždňov po odsúdení stal asistentom učiteľa vo väzenskej škole.

Fakt, že sa Becker dostal do „pohodlnej“ väzenskej práce tak rýchlo, vyvolal riadne pobúrenie nielen medzi jeho spoluväzňami v HMP Huntercombe. Podľa portálu thesun.co.uk jeho rýchle povýšenie podnietilo rodiny ostatných väzňov, aby napísali guvernérovi protestné listy.

„Za normálnych okolností by ste si museli ,odslúžiť‘ roky, aby ste sa stali asistentom v triede... Ale on dostal túto prácu po niekoľkých týždňoch. Nie je to presne ten život v luxuse, na aký bol zvyknutý, ale má ho lepší ako väčšina väzňov,“ povedal pre spomínaný portál jeden z Beckerových spoluväzňov, ktorý prezradil aj to, že bývalý tenista vyučuje vo väznici kategórie C neďaleko Henley-on-Thames v Oxfordshire teóriu telesnej výchovy a základy zdravého stravovania.

Trojnásobný wimbledonský víťaz bol v apríli odsúdený na dva a pol roka za to, že po bankrote skrýval majetok a pôžičky v hodnote 2,5 milióna libier (takmer 3 mil. eur), aby sa vyhol plateniu dlhov. Becker si musí odsedieť polovicu trestu. Potom ho čaká deportácia, lebo ako cudzinec nemá nárok na elektronickú známku. On verí, že Vianoce strávi v mäkšom nemeckom trestnom systéme.