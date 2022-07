Zámorský novinár o Slafkovskom: Na drafte som si všimol jednu zaujímavú vec!

Zámorský expert na Montreal Canadiens prognózuje, že Juraj Slafkovský (18) začne sezónu v hviezdnom prvom útoku a prezradil tiež zaujímavú vec, ktorú si všimol na drafte.

Hokej je v Montreale vnímaný ako náboženstvo. Obrovský tlak na hráčov vytvárajú nároční fanúšikovia aj prísne médiá. Obzvlášť, keď ste draftovou jednotkou... Svoje o tom začína zisťovať slovenský útočník Juraj Slafkovský (18).

Pred draftom si "užil" aj bučanie od fanúšikov Canadiens, ktorí tak chceli dať jasne najavo, že chcú, aby bol jednotkou domáci Kanaďan Shane Wright. Ale ich nálada sa postupne začína otáčať a Slafkovský si získava ich sympatie. Všimol si to aj zámorský novinár Stu Cowan z Montreal Gazette.

„Všimol som si jednu vec. Ihneď po tom, ako vyhlásili Slafkovského meno, mu hala aplaudovala. Už keď sa predieral cez publikum na pódium alebo keď dával prvý rozhovor, nálada sa začala meniť. Fanúšikovia dokonca spievali „Olé! Olé!“ Naozaj si myslím, že ihneď si všetkých získal. Uvidíte, že Montrealčania ho budú milovať. Juraj má výbornú povahu," uviedol v rozhovore pre Pravdu.

Skúsené oko a ucho odborníka sa evidentne nemýlilo. Hneď na prvom tréningu Slafkovského v rámci nováčikovského kempu sa prišlo na novú draftovú jednotku pozrieť množstvo fanúšikov Canadiens.

Stu Cowan má ohľadom Slafkovského pozitívne prognózy nielen čo sa priazne fanúšikov Canadiens týka. Očakáva, že sezónu začne v prvom tíme Montrealu v NHL.

„Zarazilo by ma, ak by to tak nebolo. Minimálne v príprave, Canadiens budú mať deväť ostrých zápasov na to, aby posúdili, či Slafkovský je pripravený na NHL alebo ho pošlú do Lavalu v AHL. Jedno je isté, klub chce, aby už definitívne zostal v Severnej Amerike a určite sa nevracal do Európy. Aby si osvojil tunajší štýl hokeja," predpokladá zámorský novinár.

A dokonca bol vo svojich prognózach ešte odvážnejší a neprekvapilo by ho, keby Juraj Slafkovský začal sezónu nielen v prvom tíme, ale dokonca aj v prvom útoku Canadiens!

„Pokojne si však dokážem predstaviť, že sezónu odštartuje v prvej lajne po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. V Montreale sú veľké očakávania, všetci chcú, aby z nich bol už čoskoro obávaný útok. Nie na jednu sezónu, ale na veľa rokov," dodal zámorský expert.