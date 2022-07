Hamšík rozmýšľa nad budúcnosťou: Návrat do Neapola?

Zišiel z očí, nie však z mysle! Už sú to viac ako tri roky, čo Marek Hamšík (34) opustil po dvanástich sezónach svoj milovaný SSC Neapol. Po čase opäť ožívajú myšlienky, že by sa pod Vezuv mohol vrátiť. Už nie v pozícii uznávaného hráča a kapitána Partenopei, ale do klubových štruktúr ako funkcionár.

Vo futbale existuje veľa prípadov, keď hráčovi po dlhoročných službách a konci kariéry ponúkol klub pokračovanie spolupráce. Toto mali talianski novinári na mysli, keď vyzvedali u viceprezidenta Edoarda De Laurentiisa v súvislosti s možným návratom Hamšíka. „Máme dvere otvorené pre tých, ktorí robili Neapolu dobré meno,“ odvetil im. So svojím otcom Aureliom, šéfom SSC, držia jednu líniu: „Keď sa bude chcieť Marek vrátiť, budeme mať pre neho vždy miesto,“ vyhlásil pri odchode Slováka do Číny.

Hamšík zanechal v Neapole hlbokú športovú i ľudskú stopu. „Návrat? Nikdy nehovor nikdy. Je to predsa môj druhý domov. Ostal tam kus môjho srdca,“ priznal stredopoliar po vlaňajšom prestupe do IFK Göteborg. Cesta do jeho obľúbenej destinácie nie je zarúbaná. Novému Času to potvrdil jeho otec Richard: „Vôbec to nie je uzavretá kapitola. Práve naopak. Medzi Marekom a klubom existuje nezáväzná komunikácia. Dostal nejaké možnosti a je rád, že spolu diskutujú o budúcnosti.“

Hamšíka viaže s tureckým Trabzonsporom zmluva do leta budúceho roka. Ešte stále nie je rozhodnutý, či bude pokračovať, alebo nie. „Práve od toho sa bude všetko odvíjať. Marek je srdciar Neapola. Možno je niečomu aj naklonený, ale nemôžem byť konkrétny. Neviem, v akom stave sú debaty. Obe strany majú stále k sebe blízko. Či z toho vznikne nejaká spolupráca, ukáže čas.“

Náš reprezentačný rekordér v počte štartov i gólov už avizoval, že nemá v pláne ukončiť aktívnu činnosť na Slovensku. Jeho túžbou je raz trénovať vo svojej akadémii. „Na mysli mal dorastencov. Má na to papiere od zväzu. Chýba mu len Pro licencia. Neviem, či je to pre neho silnejšia výzva ako potenciálny návrat do Neapola. Voľakedy trénerstvo rezolútne odmietal. Ako sa však hovorí, človek starne a múdrie,“ dodal Richard Hamšík.

Dlhoroční hráči klubu, ktorí sú dnes jeho funkcionármi

Pavel Nedvěd (49)

Juventus Turín

2001 - 2009

viceprezident

Paolo Maldini (54)

AC Miláno

1984 - 2009

technický riaditeľ

Javier Zanetti (48)

Inter Miláno

1995 - 2014

viceprezident

Oliver Kahn (53)

Bayern Mníchov

1994 - 2008

generálny riaditeľ

Edwin van der Sar (51)

Ajax Amsterdam

1990 - 1999

výkonný riaditeľ