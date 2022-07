Prognóza Petra Velitsa: Kedy má Sagan šancu ukoristiť aspoň etapu?

Ešte nie je všetko stratené. Fanúšikom na Slovensku je jasné, že Peter Sagan (32) tento rok na Tour de France ôsmy zelený dres nevybojuje. Vie to aj bývalý pretekár Peter Velits (37), ktorý však zároveň dodáva, že šancí na etapový úspech pre Tourminátora bude ešte do konca viac než dosť.

Podarí sa mu ukoristiť aspoň jednu z nich a čo robí lídra podujatia Tadeja Pogačara takým výnimočným? Aj na tieto otázky odpovedal Velits v rozhovore pre Nový Čas.

Zhodnotíte na úvod prvú polovicu Tour?

- Dominancia Pogačara evidentne pokračuje. V kľúčových etapách a momentoch, kde potenciálne mohol niečo stratiť, práve, naopak, len získaval. Ide si jednoznačne za tým, čo si predsavzal. Ďalším víťazom je určite van Aert, ktorý si úvod možno predstavoval lepšie, ale skôr ho tie druhé miesta zo začiatku motivovali k ďalším víťazstvám. Náskok, s ktorým pracuje v boji o zelený dres, je veľmi komfortný.

Čo robí Pogačara takým výnimočným?

- Má extrémne silné nohy, v kopcoch sa jeho dominancia a pretekárska kvalita ukazujú najlepšie. Fascinujúca bola však aj etapa na kockách, keď s maximálnou ľahkosťou dokázal jazdiť s veľkými chlapmi vážiacimi 80 kg, ktorí sa na kockách cítia najsilnejší. Veľa odborníkov ho porovnáva s Eddym Merckxom, čo je jednoznačne opodstatnené. Ešte aby sme neboli prekvapení, ako ho dokáže prekonávať…

Aký je rozdiel medzi typom pretekára, ako je Pogačar a náš Peter Sagan?

- Obrovský. Sú to úplne rozdielne typy. Každý má talent na niečo iné. Pogačar, to je iný svet. Keď sme o Petrovi vraveli, že je obrovský talent a že cyklistiku spravil inú, to je pravda. Ale Pogačar, to je niečo úplne iné. Takí cyklisti sa nerodia často.

Zelený dres pre Sagana nebude ani tento rok, má šancu ešte aspoň vyhrať etapu?

- Áno, zelený dres je pasé. Pre Petra sa tu však ponúka viac možností na etapové prvenstvo. Vybrať zo zvyšných etáp tú, ktorá by mu mohla sedieť najviac, je jednoduché. Treba si však uvedomiť, že Peter to má ťažké v tom, že s hocikým pôjde do úniku, všetci budú vedieť o jeho kvalitách. Stále ich má, preto bude pre neho ťažké byť v takej skupine, ktorá by s ním išla až do finišu.

Zvládne podľa vás všetky kopce v limite?

- Peter mal už nejaké pády, ale zatiaľ to našťastie nebolo nič vážne. Nemyslím si, že by teraz v náročných horských etapách mal myslieť na limity a robiť si problémy. Skôr si nájde opäť to groupetto, s ktorým príde v stanovených časoch do cieľa.

Má to teraz ťažšie, keďže v pelotóne už chýba jeho dvorný domestik Daniel Oss?

- Keď má Peter dobrú formu, tak Oss je kľúčový muž, ktorý mu pomáha v závere a špurtoch. Teraz však, keď nejde o body a zelený dres, tak už Daniel nie je pre neho taký ,potrebný‘. Peter ho potrebuje v iných situáciách, ako je teraz. Skôr je to taká kamarátska strata. Daniela poznám tiež aj ja, je to sympatický chalan. Je to škoda, že v tíme chýba takýto človek.

Môže narobiť ešte šarapatu do konca pretekov covid?

- Je to neviditeľný nepriateľ, ktorý sa pridáva k pádom či iným ochoreniam či problémom. Jazdci musia byť veľmi opatrní. Organizátori sa však snažia prísť na spôsob, ako by to mohlo fungovať, aj ak by bol niekto pozitívny.