Lewandowski na prvom tréningu Bayernu: Zvrat v jeho rozhodnutí?

Medzi futbalistami Bayernu Mníchov, ktorí v stredu začali so spoločnou prípravou na sezónu 2022/2023, nechýbal ani poľský útočník Robert Lewandowski.

Jeho meno sa v nedávnom období často spomínalo v súvislosti s odchodom FC Barcelona, pričom španielsky klub predostrel Bayernu konkrétnu ponuku. Lewandowski sa pozitívne vyjadril k možnému odchodu do Barcelony, kluby sa však zatiaľ nedohodli.

Lewandowski absolvoval v nemeckom klube kondičné testy a následne tréningovú jednotku. Podľa agentúry DPA "strávil veľa času mimo spoluhráčov, no krátko sa rozprával so stredopoliarom Leonom Goretzkom." Poľský útočník má s Bayernom platnú zmluvu pre nasledujúci ročník, no v medzisezónnom období sa vyjadril, že chce klub opustiť. Vedenie Bayernu je údajne pripravené počúvať ponuky od 50 miliónov libier. Podľa španielskeho portálu Mundo Deportivo vedenie Barcelony verí, že kluby by sa na transfere mohli dohodnúť do konca prebiehajúceho týždňa.

Lewandowski pomohol Bayernu k triumfu v Lige majstrov, na MS klubov a získal s ním osem titulov v nemeckej Bundeslige. Klub odštartuje sezónu 30. júla zápasom o nemecký Superpohár proti RB Lipsko.