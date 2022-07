Ružomberok a DAC idú do odviet s jasným cieľom: Nebude to ale nič jednoduché

Futbalisti MFK Ružomberok a FC DAC 1904 Dunajská Streda odcestovali na odvetné zápasy 1. predkola Európskej konferenčnej ligy (EKL) s jednoznačným cieľom spečatiť postup do ďalšej fázy.

Ružomberok si v pozícii fortunaligového vicemajstra poradil doma s litovským FK Kauno Žalgiris 2:0 a úlohu papierového favorita potvrdili na svojom ihrisku aj hráči druhého slovenského zástupcu FC DAC, ktorí si do Belfastu vezú jednogólový náskok po víťazstve 2:1 nad FC Cliftonville.

Odveta FK Kauno Žalgiris - MFK Ružomberok je v meste Marijampole, ktoré leží približne 60 km od Kaunasu, na programe vo štvrtok o 18.00 SELČ. "Ruža" mala v prvom zápase prevahu a mohla vyhrať aj vyšším ako dvojgólovým rozdielom. "Pred zápasom by sme určite brali výsledok 2:0. Po tých šanciach, ktoré sme mali, sa to však mohlo skončiť aj vyšším rozdielom. V odvete si budeme musieť dávať pozor na rýchle protiútoky. Dobre bránili, keďže hrali na piatich obrancov a využívali rýchle protiútoky," uviedol pre klubový web autor druhého ružomberského gólu Štefan Gerec. Víťaz slovensko-litovskej konfrontácie si v 2. predkole zahrá proti lepšiemu z dvojice Derry City (Írsko) - FC Riga (Lotyšsko), v prvom zápase vyhral lotyšský tím u súpera 2:0.

Víťaznú premiéru na lavičke DAC absolvoval minulý štvrtok v domácom stretnutí s Cliftonville nový kouč tímu zo Žitného ostrova Adrian Guľa. Postaral sa o ňu čiernohorský útočník Nikola Krstovič gólom v 65. minúte. "Od prvej minúty to bol tvrdý súboj, súper sa spoliehal najmä na dlhé lopty. Podarilo sa nám však vyhrať, no zároveň si uvedomujeme, že v Severnom Írsku nás nečaká nič jednoduché. Pôjdeme tam ale s cieľom vyhrať. Určite chceme postúpiť, čo by znamenalo, že po štarte ligovej súťaže by sme hrali prakticky každý tretí deň zápas. To je dobre, pretože príprava bola veľmi tvrdá a každý futbalista má radšej zápasy ako tréningy," citoval klubový web DAC Krstoviča.

DAC bude v odvete chýbať panamský ľavý obranca Eric Davis, ktorý si v nedeľu na tréningu poranil členok. Duel na štadióne Solitude má úvodný výkop o 21.00 SELČ. Postupujúci narazí na víťaza súboja Víkingur Gota (Faerské ostrovy) - FC Europa (Gibraltár), Faerčania doma zdolali súpera tesne 1:0. Oba duely slovenských zástupcov v EKL prinesie na svojom športovom kanáli RTVS.

Až v 2. predkole zasiahne do tretej najvýznamnejšej európskej klubovej súťaže ďalší slovenský zástupca FC Spartak Trnava. Súperom víťaza Slovenského pohára bude postupujúci z 1. predkola medzi HB Tórshavn (Faerské ostrovy) a Newtown AFC (Wales). V prvom meraní síl zvíťazil Tórshavn doma 1:0. Vlani mal slovenský futbal zastúpenie v skupinovej fáze EKL zásluhou Slovana Bratislava.

Odvety 1. predkola EKL /časy sú v SELČ/:

Štvrtok 14. júla

16.00 FK Liepaja - SC Gjilani /0:1/

17.00 FC Ararat Jerevan - FK Škendija Tetovo /0:2/

17.00 Europa FC - Víkingur Gota /0:1/

17.00 Akademija Pandev - Lechia Gdansk /1:4/

18.00 FK Kauno Žalgiris - MFK RUŽOMBEROK /0:2/

18.00 SJK Seinäjoki - FC Flora Tallinn /0:1/

18.00 FK Tuzla City - SP Tre Penne /2:0/

18.00 FC Milsami Orhei - FK Panevežys /0:0/

18.00 Paide Linnameeskond - FC Dinamo Tbilisi /3:2/

19.00 Riga FC - Derry City FC /2:0/

19.00 CS Petrocub - Floriana FC /0:0/

19.00 B36 Tórshavn - FK Borac Banja Luka /0:2/

19.00 Atletic Escaldes - Gżira United FC /1:1/

19.00 FC Dila Gori - Kuopion Palloseura /0:2/

19.15 Newtown AFC - HB Tórshavn /0:1/

19.30 FC Differdange 03 - NK Olimpija Ľubľana /1:1/

20.00 FK Partizani - FC Saburtalo Tbilisi /1:0/

20.00 Sligo Rovers FC - Bala Town FC /2:1/

20.00 KF Llapi - FK Budučnost Podgorica /0:2/

20.00 NŠ Mura - Sfîntul Gheorghe /2:1/

20.00 Hamrun Spartan FC - Alaškert FC /0:1/

20.15 KR Reykjavík - Pogoň Štetín /1:4/

20.45 FK Dečić - FC Dinamo Minsk /1:1/

20.45 SP Tre Fiori - CS Fola Esch /1:0/

20.45 Larne FC - St Joseph's FC /0:0/

21.00 Crusaders FC - FC Magpies /1:2/

21.00 FC Cliftonville - DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA /1:2/

21.00 FK Iskra Danilovgrad - KF Laçi /0:0/

21.15 Breidablik - UE Santa Coloma /1:0/