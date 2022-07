Olympijský víťaz Farah zverejnil desivé tajomstvo: Som niekto iný ako si myslíte

Britský vytrvalec Mo Farah (39) prezradil viac o svojej minulosti a okrem iného priznal aj to, že ho ako dieťa nelegálne prepašovali do Veľkej Británie z afrického Džibutska.

"Pravdou je, že som niekto iný ako si myslíte," povedal 39-ročný štvornásobný olympijský víťaz v dokumente televízie BBC s názvom "Skutočný Mo Farah". Rodák zo Somálska je zatiaľ jediný britský atlét, ktorý získal štyri zlaté olympijské medaily.

"Skutočnosť je taká, že som sa narodil na severe Somálska ako Hussein Abdi Kahin. Aj keď som to v minulosti tvrdil, moji rodičia nikdy nežili vo Veľkej Británii. Keď som mal štyri roky, môjho otca zabili v občianskej vojne a naša rodina sa rozpadla. Oddelili ma od matky a do Veľkej Británie ma prepašovali pod menom iného dieťaťa, ktoré sa volalo Mohamed Farah," vysvetlil šesťnásobný majster sveta a päťnásobný európsky šampión v behu na 5 000 a 10 000 metrov. Na OH 2012 v Londýne aj na OH 2016 v Riu de Janeiro triumfoval v oboch disciplínach.

Farah si zaspomínal na to, ako ho vo veku deviatich rokov dostali cez pasovú kontrolu s cudzou ženou. Myslel si, že bude žiť v Európe so svojimi príbuznými, ale namiesto toho skončil v jednej rodine v západnom Londýne, kde sa necítil dobre. "Mal som so sebou papier s kontaktmi na mojich príbuzných. Keď sme prišli do jej domu, žena mi ho vzala, roztrhala ho predo mnou a hodila ho do smetného koša. Vtedy som vedel, že mám problém," uviedol držiteľ celkovo 19 zlatých medailí z vrcholných podujatí.

Malý Farah sa neskôr zveril so svojím príbehom učiteľovi Alanovi Watkinsonovi a nasledujúcich sedem rokov žil s matkou jeho priateľa, ktorá sa o neho dobre starala. Watkinson tiež vybavil Farahovi britské občianstvo, ktoré napokon dostal v roku 2000.