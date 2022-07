Bezdomovec sa vyvŕšil na krásnej volejbalistke! Hrala aj v Prostějove

Zákerný útok! Bývalá prostějovská volejbalistka Američanka Kim Glassová (37) bola napadnutá v centre Los Angeles.

K striebornej olympijskej medailistke z Pekingu pribehol muž a hodil jej železný predmet do tváre. Hráčka a modelka utrpela podľa agentúry AP niekoľko zlomenín v tvári a má poranené oko.

Incident sa stal, keď išla Glassová z obeda. Muž ju podľa jej slov trafil do tváre skrutkou alebo kovovou rúrou. "Len sa na mňa pozrel pekne nenávistnými očami. Stalo sa to tak rýchlo. Doslova to po mne mrskol z ulice, nebol ani veľmi blízko," povedala vo videách na Instagrame.

Útočníka do príchodu polície zadržali okolostojaci ľudia. Päťdesiatjedenročný muž bol podľa policajného hovorcu obvinený z trestného činu napadnutia smrtiacou zbraňou.

Glassová dúfa, že bude mať zrak v poriadku. "Len tam vonku buďte v bezpečí. Pri chôdzi by ste sa nemali báť," uviedla rodáčka z Los Angeles, ktorá pôsobila v Prostějove v sezóne 2009 /2010. S tímom získala extraligový titul, prvenstvo v pohári a zahrala si Ligu majsteriek.