Kto nahradil Kukučku pri reprezentácii? Slovenskí hádzanári spoznali meno nového trénera

Španiel Fernando Gurich je nový tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov. Vo funkcii nahradil Petra Kukučku, ktorého odvolali v marci po neúspechu v kvalifikácii MS 2023.

Gurich, ktorý pôsobí zároveň ako technický riaditeľ Slovenského zväzu hádzanej (SZH), podpísal zmluvu na štyri roky. "Veľmi ma to prekvapilo. Chcem sa poďakovať za dôveru, ktorú mi dali prezident a viceprezident zväzu. Je veľká česť trénovať národný tím, využijem svoje skúsenosti a krok po kroku sa budem snažiť zlepšovať tím. Dostal som obrovskú zodpovednosť a verím svojim schopnostiam," uviedol v utorok pri oficiálnom predstavení v Bratislave 40-ročný kormidelník. Na Slovensku pôsobí Fernando Gurich Mina už niekoľko rokov, okrem funkcie technického riaditeľa mal na starosti aj mládežnícke reprezentácie.

Cieľom tímu pod novým koučom je podľa viceprezidenta SZH Ernöa Kelecsényho pravidelná účasť na kontinentálnych alebo svetových šampionátoch: "Pred výberom sme zvážili náš cieľ, ktorým je postup na ME alebo na MS bez voľných kariet alebo iných okolností. Tiež by sme chceli zapojiť mladých hráčov. Máme pred sebou náročné obdobie, no verím, že to zvládneme." Slovensko má španielskeho kormidelníka na čele oboch hlavných reprezentácií, vo februári tohto roka prebral národný tím žien Jorge Dueňas.

Predchádzajúci tréner Kukučka viedol národný tím mužov od júna 2019, keď vystriedal Dána Heineho Ernsta Jensena. Najskôr dokončil po svojom predchodcovi neúspešnú kvalifikáciu ME 2020, následne sa mu s reprezentáciou nepodarilo postúpiť z I. fázy kvalifikácie MS 2021. Na januárových domácich majstrovstvách Európy 2022 sa v Košiciach Slováci radovali z historicky prvého víťazstva na kontinentálnom šampionáte, ale nepodarilo sa im postúpiť zo základnej skupiny a v konečnom poradí obsadili 18. priečku.

Pri reprezentácii napokon Kukučka skončil v druhej polovici marca tohto roka, tri dni po neúspechu v 1. kole play off kvalifikácie o postup na MS 2023 v Poľsku a Švédsku. V ňom Slováci v pozícii favorita neprešli cez Belgicko a nevyužili šancu sa po 12 rokoch dostať opäť na svetový šampionát.