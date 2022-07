Blíži sa najkrajší MMA turnaj roka: Pod holým nebom aj český Terminátor

Právom je považovaný za najkrajší turnaj roka. Oktagon znova mieri do Prahy na Štvanici, kde sa okrem Legierskeho, Kohouta, Paulusa či Kertésza predtsaví 23. júla aj Karlos Vémola (32-6) v boji o prestížny titul poloťažkej váhy proti „Jokerovi“ Aleksandarovi Iličovi na gala Oktagon 34.

Pod holým nebom sa najúspešnejšia česko-slovenská organizácia predstaví presne po roku a fanúšikov čaká rozlúsknutie niekoľkých atraktívnych športových príbehov.

Vémola vs Ilič

Jedným z nich je návrat českého „Terminátora“, ktorý sa po komplikovanom zranení ruky vrátil do života MMA rýchlym víťazstvom v nemeckom Frankfurte nad Michalom Pasternakom, ktorého porazil na páku ruky v prvom kole. Karlosa, ktorý od roku 2016 zo sedemnástich duelov prehral len jedenkrát (Attila Végh 2019), vyzval srbský knokauter, ktorý z trinástich výhier ukončil svojich súperov v jedenástich prípadoch. Skúsený Aleksandar Ilič sa prihlásil k boju s Vémolom po tom, čo do zápasu nenastúpil Rafael Xavier a do bitky vstupuje s jasným posolstvom. „Na konci zápasu budem novým kráľom Prahy! Vémola je falošný šampión a falošný človek.“ Podarí sa Karlosovi vrátiť na trón Oktagonu, alebo si srdcia fanúšikov získa 190 centimetrov vysoký Srb?

Kohout vs Legierski

Zápas, ktorý nemá favorita. Aj tak by sa dal opísať súboj Matouša Kohouta (6-4) s bývalým šampiónom organizácie Mateuszom Legierskim (7-1). Obaja sa mali stretnúť viackrát, no zakaždým do toho vstúpili okolnosti, ktoré napokon fanúšikom perfektný súboj nedopriali. Český borec má aktuálne na konte tri výhry v rade, pričom porazil Františka Fodora a rovnako Ardu Adasa na KO v druhom kole. Legierski si naopak po štyroch výhrach v organizácii „odskočil“ do zahraničnej organizácie, z ktorej sa po dvoch rokoch vracia na pôdu Oktagonu. Obaja preferujú boj v stand-upe, takže nás rozhodne čaká poriadna „štípaná“.

Macek vs Silander

Do klietky sa v Prahe vráti aj domáci borec Filip Macek (26-16), ktorý po nepríjemnej prehre s Jonasom Magardom, ktorá ho dlhšie obdobie trápila, posledne v prvom kole v apríli uškrtil Brazilca Ramona Martineza. Jednotku bantamu tentoraz preverí úspešní fín Mikael Silander (20-9), ktorý rovnako ako Filip preferuje boj na zemi. Silander už v kariére stihol poraziť Tomáša Deáka a zápasil v najprestížnejších európskych organizáciách akými sú M-1 či ACA. V prípade triumfu Maceka je viac než pravdepodobné, že by sme ho mohli vidieť v odvete proti dánskemu „žralokovi“ Jonasovi Magardovi v boji o opasok šampióna.

Široký vs Fiala

Okrem Daniela Škvora, Davida Moona či Michala Konráda sa v klietke na gala Oktagon 34 do zápasu postaví aj Jan Široký, ktorého čaká odveta s Tomášom Fialom. Široký už v kariére preveril Vojta Barboríka či Ronyho Paradeisera a tentoraz mu po výhre nad Marekom Bartlom v ceste stojí súper, s ktorým sa stretol v roku 2017. Z predchádzajúceho súboja vzišiel víťazne na konci aj napriek väčšej presnosti a aktivite súpera Široký. Tomáš Fiala neskôr podal protest, ktorý bol netradične úspešný a výsledok zápasu sa prepisoval na No Contest (bez víťaza). „Odvetu som vtedy hneď prijal. Osobne sa už moc teším na to, kedy si s Tomášom znova ťukneme,“ konštatoval Široký v roku 2017.