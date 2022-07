Slafkovský na prvom tréningu s Montrealom: Ukázal šikovné ručičky a rôzne kúsky

Prvý tréning už majú za sebou! Draftová jednotka NHL Juraj Slafkovský i Filip Mešár absolvovali so spoluhráčmi Montrealu prvý tréning na ľade.

Do haly sa prišlo pozrieť množstvo fanúšikov, ktorí boli zvedaví najmä na slovenského útočníka, draftovú jednotku. Košičan Slafkovský predviedol rôzne kúsky, šikovné ručičky i skvelú strelu.

I wonder if Habs fans are excited to see Slafkovsky...#GoHabsGo pic.twitter.com/YZtafX8rae July 11, 2022

2022 #NHLDraft 1st overall pick Juraj Slafkovsky on the ice at #Habs development camp pic.twitter.com/mxCkiDRtp7 — Priyanta Emrith (@HabsInHighHeels) July 11, 2022

Slafkovsky (no.60) sets up his linemate for a prime scoring chance at the end of the shift. pic.twitter.com/MvmfRuma4w — Marc Dumont (@MarcPDumont) July 11, 2022

Slafkovsky montre déjà ses couleurs à ce camp de développement du CH! pic.twitter.com/6iixbQSly9 — RDS (@RDSca) July 11, 2022