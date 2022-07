Môj manžel nie je antivaxer! Búrlivá debata Jeleny Djokovičovej s novinárom

Tridsaťpäťročný Srb v nedeľu na centrálnom kurte zdolal Nicka Kyrgiosa a získal svoj siedmy titul na Wimbledone, ktorý bol zároveň 21. grandslamovým prvenstvom.

Súčasné pravidlá v USA však Srbovi zakazujú štartovať na US Open, keďže nebol očkovaný proti koronavírusu. Djokovič sa nepovažuje za "antivaxera", ale pri mnohých príležitostiach vyhlásil, že nechce prijať očkovanie proti Covidu.

Po jeho poslednom wimbledonskom úspechu americký tenisový novinár Ben Rothenberg fanúšikom pripomenul, že to môže byť Djokovičov posledný grandslam až do januárového Australian Open.

Rothenberg na Twitteri uviedol:

" Ak nedôjde k rýchlej zmene imigračného zákona v USA, Wimbledon bude Djokovičovým posledným grandslamovým podujatím v tomto roku.“

"USA vyžadujú očkovanie pre vstup cudzincov a Djokovič dôrazne povedal, že vylúčil očkovanie, čím si upevnil v pozíciu antivaxera."

Rozzúrená Jelena sa však voči tomuto príspevku ohradila a pohotovo odpovedala:

"Prepáčte. Len sa ubezpečujem, že je zaznamenané, že VY ste ho označili za antivaxera z akéhokoľvek dôvodu."

"On jednoducho odpovedal na voľbu SVOJHO tela."

Rothenberg nemal náladu nechať to tak a udrel späť:

"Chápem, že je to jeho voľba. Ale tiež hovorím, že jeho rozhodnutie byť tak tvrdo proti vakcinácii obmedzuje jeho schopnosť hrať turnaje a urobilo z neho, či už nevedomky alebo nie, obrovskú ikonu hnutia proti vakcínam.“

"Videl som to veľmi jasne počas Australian Open."

Jelena nahnevane bránila svojho manžela:

"Vytvárate veľmi odsudzujúci príbeh, ktorý vyhovuje vašej agende."

"On si jednoducho vyberá to, čo je pre jeho telo najlepšie. Ak kvôli tejto voľbe nehrá, je s tým v poriadku."

Rothenberg pokračoval v boji:

"Môžem akceptovať odsudzovanie. Som presvedčený, že každý občan, najmä verejne činné osoby, mali povinnosť konať zodpovedne, pokiaľ ide o opatrenia a správy v oblasti verejného zdravia počas pandémie, a ako človek, ktorý sa Novakovi venoval ako vplyvnému šampiónovi, ma opakovane hlboko sklamal."

Rozhorčená Jelena uzavrela hádku odpoveďou:

"Ďakujem, že ste sa podelili o svoje presvedčenie. Dúfam, že vás zaň nikto nebude súdiť. Alebo že sa nestanete chlapcom z plagátu nenávisti a šikanovania. Človek nikdy nevie.“

