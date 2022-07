Ecclestone čelí obvineniu britskej vlády: Neuveríte, akú čiastku z majetku nepriznal!

Podnikateľ narodený v Británii čelil v poslednom období veľkej vlne, keď zastával politiku a kroky ruského prezidenta Vladimira Putina. Teraz však stojí pred závažnejším problémom.

Tlačová agentúra AFP uviedla, že bude obvinený z nepravdivých prehlásení a takisto z toho, že v zahraničí nepriznal majetok vo výške ne uveriteľných 472 miliónov eur. Prokuratúra už schválila konkrétne obvinenia.

"Korunná prokuratúra pripomína všetkým zainteresovaným, že trestné konanie proti tomuto obžalovanému je v súčasnosti aktívne a že má právo na spravodlivý proces. Je to výsledok komplexného a celosvetového vyšetrovania, ktoré vedie útvar pre vyšetrovanie podvodov," povedal podľa AFP vrchný prokurátor Andrew Penhale.

Prvé pojednávanie je stanovené na termín v polovici augusta, no doposiaľ nie je potvrdené, či sa na ňom musí zúčastniť aj samotný Ecclestone.

BREAKING: Former Formula 1 boss Bernie Ecclestone charged in UK with fraud by false representation, involving assets worth $477m (£400m)