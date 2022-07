Koronavírus robí šarapatu na Tour de France aj tento rok: Celoplošné testovanie pelotónu!

Tak trochu netradičný deň odpočinku. Pretekári na Tour de France zvyčajne využívajú celodennú pauzu na chvíle oddychu, menšie výlety či mediálne povinnosti.

Tento rok museli však tŕpnuť, pretože po skončení nedeľňajšej deviatej etapy sa organizátori rozhodli pelotón celoplošne pretestovať. Našťastie pondelkové výsledky ukázali, že ani jeden z pretekárov pozitívny nebol.

Pelotón Tour de France bol v pondelok vyhlásený za „COVID-free“, pričom líder pretekov Tadej Pogačar, Slovák Peter Sagan i ostatní jazdci mali veľké šťastie. UCI oznámila, že „všetky testy boli negatívne“ v krátkom oznámení v pondelok ráno po sérii nie dobrých správ, týkajúcich sa vedúcich tímov.

Hlavne po tom, ako museli traja jazdci v priebehu dvoch dní odstúpiť z pretekov po tom, čo boli infikovaní a prejavovali sa u nich aj symptómy. Práve tieto správy vyvolali v skupine cyklistov obavy. UCI sa preto rozhodla po skončení nedeľňajšej deviatej etapy preventívne všetkých pretestovať.

„Zachytil som, že pretekárov pretestovali antigénovými testami. Ak by tam bol nejaký pozitívny výsledok, išlo by sa ešte na PCR testovanie. V dejisku Tour sú k dispozícii traja doktori, ktorí celú situáciu vyhodnocujú aj podľa toho, či má niekto príznaky, alebo nie. Podľa mňa je dobré, že covidové pravidlá tento rok nie sú až také prísne. Pozitívny výsledok by sa nerovnal koncu na Tour. Viete si predstaviť, že by taký Pogačar mal pozitívny test pár dní pred koncom Tour? To by bola katastrofa aj pre fanúšikov,“ zhodnotil pre Nový Čas pretekár tímu Dukly Banská Bystrica Patrik Tybor.

Obavy z rozšírenia covidu sa na Tour objavili v posledných dvoch dňoch, keď odstúpili traja jazdci. Pozitívny test mali Guillaume Martin z Cofidisu, Geoffrey Bouchard z AG2R a Vegard Laengen zo UAE Emirates. Zatiaľ čo vlani pri dvoch nakazených musela tímová stajňa odstúpiť, tento rok organizátori opatrenia zmiernili a každý prípad v spolupráci s lekármi a Medzinárodnou cyklistickou úniou posudzujú samostatne.