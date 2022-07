Šance Sagana v kopcovitej etape: Ako to vidí Patrik Tybor?

Pretekár Dukly Banská Bystrica Patrik Tybor (34) ponúkol Novému Času svoju predpoveď desiatej etapy Tour de France 2022.

Záver dnešnej etapy sa pôjde do kopca, čo by nám mohlo opäť priniesť fantastickú šou medzi Vingegaardom a Pogačarom, ktorí to zrejme rozbalia.

To je pre divákov nesmierne napínavý súboj, určite by si veľa z nich prialo, aby sa podarilo Vingegaardovi stiahnuť zopár sekúnd na vedúceho Pogačara. Jeho tím UAE je však mimoriadne takže sa bude opäť na čo pozerať.

Zaujímavé bude sledovať aj druhého Slovinca Rogliča, ktorý nie je po páde v ideálnej forme. Určite zaváži aj to, že pretekári mali deň voľna, niektorí sa s tým vedia vyrovnať lepšie ako iní.

Čo sa týka Petra Sagana Sagana, šancu na výhru v dnešnej etape asi skôr mať nebude. Jedine, že by sa dostal do úniku, ale myslím, bude skôr šetriť sily. V priebehu Tour nás čakajú ešte štyri šprintérske etapy, kde by mohol pomýšľať na etapový úspech. Dôležité bude, aby prišiel v časovom limite.

ŠTART: 13.30 hod.

CIEĽ: cca 17.00 hod.

PROFIL: kopcovitý

ŠANCA SAGANA: malá