Zámorský expert zaradil talentovaného Slováka medzi najväčšie nádeje budúcoročného draftu

Niekoľko dní po tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL prichádzajú zámorskí hokejoví experti s prvými prognózami toho nasledujúceho. Ryan Kennedy z webu The Hockey News zaradil do svojho rebríčka desiatich najsľubnejších hráčov na drafte v roku 2023 aj 17-ročného slovenského centra Dalibora Dvorského, zaradil ho na štvrtú pozíciu.

Na prvé miesto dal 16-ročného kanadského centra Connora Bedarda, ktorý hráva za tím Regina Pats v juniorskej WHL. "Jeho šikovnosť a schopnosť rýchlo a správne sa rozhodovať na ľade mu pomohli vo Švédsku aj na medzinárodnej scéne, kde bol jednou z najväčších hviezd medzi slovenskými juniormi," napísal Kennedy o Zvolenčanovi, ktorý oslávil 17. narodeniny pred necelým mesiacom. V sezóne 2021/2022 bol najproduktívnejším hráčom do 17 rokov vo švédskej juniorskej súťaži, v drese AIK Štokholm nazbieral 40 bodov (20+20) v 33 zápasoch základnej časti a ďalších šesť bodov (1+5) v šiestich dueloch play-off. Za AIK odohral aj 17 stretnutí s bilanciou dva góly a asistencia v seniorskej druhej najvyššej švédskej lige. Dvorský si v ročníku 2020/2021 zahral v slovenskej extralige za Banskú Bystricu, v 20 zápasoch strelil dva góly a na dva prihral. V minulej sezóne pomohol slovenskej reprezentácii do 18 rokov k druhej priečke na prestížnom Hlinka Gretzky Cupe 12 bodmi v piatich súbojoch, pričom s ôsmimi gólmi bol najlepším strelcom podujatia. Na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta "osemnástok" prispel k prvenstvu Slovákov a návratu do elitnej kategórie 11 bodmi (5+6) v piatich dueloch. Absolvoval aj obe stretnutia na ostatných MS juniorov, ktoré pre pandémiu ochorenia COVID-19 preložili na august tohto roka.