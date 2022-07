Haalanda oficiálne privítali v Manchesteri City: Chce priniesť ešte viac útočnej kvality

Nórsky futbalový útočník Erling Haaland (21) začne novú etapu svojej hráčskej kariéry v tíme úradujúceho majstra anglickej Premier League.

Dvadsaťjedenročného zakončovateľa v nedeľu oficiálne privítalo asi 10-tisíc fanúšikov Manchesteru City v uliciach mesta spolu s o rok starším argentínskym útočníkom Juliánom Álvarezom. Od Haalanda sa očakáva strelecká produktivita a on sám sa netají tým, že nechce byť vo svojom novom pôsobisku len do počtu.

"Je to veľká výzva - nová krajina, liga aj tréner, všetko je pre mňa nové. Viem, aké je to prísť do nového klubu, párkrát som to už zažil. Tak ako doposiaľ v mojej kariére, pokúsim sa užiť si každý moment a príliš o tom nepremýšľať. Pokúsim sa byť čo najviac uvoľnený a tvrdo pracovať. Dúfam, že dokážem priniesť tímu viac kvality odo mňa ako útočníka. Chcem sa na ihrisku baviť. Keď sa bavím, strieľam góly a užívam si hru," prezradil Haaland, citoval ho oficiálny klubový web. K "The Citizens" prestúpil za 60 miliónov eur z nemeckej Borussie Dortmund, kde za dve a pol sezóny nastrieľal 86 gólov v 89 zápasoch.

"Hral som už proti City a je úplne iné vidieť ich naživo ako len sledovať v televízii. Asi 25 minút som sa ani nedotkol lopty. Sú na úplne inej úrovni, čo sa týka vytvárania šancí a ja chcem byť toho súčasťou. Mal som taký pocit, že musím prísť do tohto tímu kvôli tomu, ako hrajú. Je tu toľko dobrých hráčov a obrovský potenciál, už teraz sú to víťazi. Som naozaj nadšený, sezónu si chcem hlavne užiť," dodal Haaland, ktorý má na konte 20 gólov v 21 dueloch v drese nórskej reprezentácie. Jeho otec Alf-Inge bol v rokoch 2000 až 2003 kapitánom City.

Erling Haaland bude nosiť v Manchesteri City na drese číslo 9, ktoré pred ním patrilo Argentíčanovi Sergiovi Agüerovi. Prvý zápas sezóny 2022/2023 v Premier League odohrá úradujúci majster 7. augusta proti West Hamu United.