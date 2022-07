Remíza naštrbila šance Slovana na postup: Tréner Weiss má jasno, čo treba zmeniť!

Futbalistom ŠK Slovan Bratislava nevyšiel podľa predstáv vstup do novej sezóny európskych súťaží. Po domácej remíze 0:0 sa v stredu 13. júla (19.00 SELČ) pokúsia zabojovať o postup do 2. predkola Ligy majstrov na pôde gruzínskeho súpera Dinama Batumi.

Úradujúci fortunaligový šampión mal v domácom zápase početnú prevahu od 42. minúty, no proti gruzínskemu majstrovi ju nedokázal využiť. Po vylúčení kapitána Mamuku Kobachidzeho tesne pred polčasom v úvode druhého dejstva nič nenasvedčovalo tomu, že Slovan hrá v presile. Tím musel dokonca viackrát podržať brankár Adrián Chovan.

Tlak hostí neustával ani v nasledujúcich minútach, Slovan si vypracoval šance až v závere. Výkon majstra sa nepáčil fanúšikom, ktorých prišlo na Tehelné pole vyše desať tisíc. Po remíze hádzali rôzne predmety na hraciu plochu, pískali na hráčov a kričali: "My chceme Slovan." "Sme sklamaní, mrzí to. Dlhšie ako polčas sme hrali presilovku, no nevyužili sme ju. Výsledok 0:0 je veľmi zlý, chceli sme iný. Je to veľká škoda, ale ešte nič nie je prehraté," povedal obranca Jurij Medveděv.

Remíza naštrbila šance Slovana na postup do ďalšej fázy. "Dobre bránili a je jedno, že boli desiati. Mali dobré postavenie a my sme sa nepresadili. Pokúsili sme sa to roztiahnuť, šance mali Medveděv i Zmrhal, no nepodarilo sa nám to. Chovan hral dobre, vychytal dve ťažké strely a podržal mužstvo. Tak to má byť, je jednotkou a ja mu verím," povedal po zápase tréner Vladimír Weiss st.

Hlavný kouč zobral po nevydarenom úvodnom vystúpení v sezóne zodpovednosť aj na seba, keďže do zápasu nasadil niekoľko nováčikov, ktorí sa s tímom ešte poriadne nezohrali. V základnej zostave "belasých" figurovali Juraj Kucka a Eric Ramirez, v druhom polčase zasiahol do hry Gruzínec Giorgi Čakvetadze: "Išiel som do rizika, beriem to na seba. Nasadil som hráčov, ktorí sú tu krátko. Ďalší mali reprezentačnú prestávku, ktorá im optimálnu prípravu neumožnila. Aj tak sa musíme viac presadiť, lepšie sa hýbať a dať gól z prvej šance."

V prospech Dinama hrá pred odvetou fakt, že gruzínska liga je v plnom prúde a Batumi ako obhajca titulu je po 20. kolách na jej čele s náskokom deviatich bodov pred Dinamom Tbilisi. Navyše ťahá osemnásťzápasovú sériu bez prehry a doma prehralo naposledy pred rokom v auguste v 3. predkole EKL s tureckým Sivassporom 1:2. "Vždy sa dá zlepšiť, v Gruzínsku budú mať domáci podporu fanúšikov, ale ja verím, že postúpime. Máme dobrých hráčov, musíme si len viac porozumieť," povedal tréner slovenského šampióna.

"V Batumi si musíme počínať lepšie. Stále verím, že postúpime. Vonku je to vždy iné, nechcem hovoriť či ťažšie alebo ľahšie. Jednoducho to bude odlišný zápas. Je však jasné, že si musíme počínať oveľa lepšie než v prvom. Či už ako individuality a najmä ako tím," dodal pre klubovú stránku kapitán gruzínskej reprezentácie Guram Kašia.

Duel povedie portugalský hlavný rozhodca António Nobre, priamy prenos odvysiela televízna stanica RTVS Šport. Postupujúci sa v 2. predkole LM stretne s víťazom dvojzápasu medzi Tobolom Kostanaj a Ferencvárosom Budapešť (prvý zápas: 0:0). Zdolané mužstvá zamieria do majstrovskej vetvy 2. predkola EKL.

Úvodné zápasy 1. predkola LM /časy sú v SELČ/:

Utorok 12. júla

17.30 RFS Riga - HJK Helsinki /prvý zápas: 0:1/

18.00 FK Karabach - Lech Poznaň /0:1/

18.00 Lincoln Red Imps - FK Škupi /0:3/

18.00 Žalgiris Vilnius - FC Ballkani /1:1/

19.00 Šeriff Tiraspoľ - Zrinjski Mostar /0:0/

20.00 FC Hibernians - Shamrock Rovers /0:3/

20.00 KÍ Klaksvík - FK Bodö/Glimt /0:3/

20.00 KF Tirana - F91 Dudelange /0:1/

21.00 Sutjeska Nikšič - Ludogorec Razgrad /0:2/

21.30 Víkingur Reykjavík - Malmö FF /2:3/

Streda 13. júla

19.00 Dinamo Batumi - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /0:0, rozhoduje: Nobre (Port.), RTVS Šport/

19.00 Šachťor Soligorsk - NK Maribor /0:0/

20.00 Ferencváros Budapešť - Tobol Kostanaj /0:0/

20.30 CFR Kluž - Pjunik Jerevan /0:0/

20.45 FC Linfield - The New Saints /0:1/