Neuveriteľný obrat na turnaji v Budapešti: Bieloruske sa bude o zápase dlho snívať

Delili ju dve loptičky od víťazstva. Neuveriteľný zápas má za sebou bieloruská tenistka Julija Hatouková (22). Zrejme sa jej o ňom bude ešte dlho snívať.

Hatouková v kvalifikácii turnaja WTA v Budapešti viedla nad Španielkou Marinou Bassolsovou 6:0, 5:0 a 30:0.

Za stavu 5:0 v druhom sete podávala síce Španielka, stav bol ale v jej neprospech 0:30. Gem napokon Bieloruska prehrala, ale to nebolo vôbec prekvapením. Veď mala dostatočný náskok na to, aby zápas v pohode doviedla do víťazného konca. Za stavu 5:2 mala dva mečbaly, ale ani jeden nevyužila. Ďalší mečbal mala za stavu 5:3.

Bassolsová napokon set vyhrala senzačne 7:5 a vynútila si tretí set. Ten vyhrala 6:4 a tým aj celý zápas.

Hatouková si v minulosti vo štvorhre zahrala po boku Slovenky Terezy Mihalíkovej, dvakrát sa na turnaji ITF dokonca tešili z celkového víťazstva.