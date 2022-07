Despotická trénerka Tutberidzeová sa rozhodla: Vrátila sa do Ruska?

Krasokorčuliarska trénerka Eteri Tutberidzeová (48) sa pred dvoma mesiacmi vydala do USA, aby navštívila svoju dcéru, ktorá sa v marci tajne vydala. Mnoho ľudí pochybovalo nad jej návratom do Ruska, ale stalo sa!

Tutberidzeová priletela späť do vlasti po tom, ako v Bostone dohliadala na tréning svojej dcéry Diany Davisovej (19) a jej krasokorčuliarskeho partnera – novomanžela Gleba Smolkina (22). Špekulácie sa nakoniec nepotvrdili a ruská trénerka sa vrátila do vlasti. Okamžite po prílete absolvovala aj prvý tréning.

K návratu Tutberidzeová do vlasti sa už stihla vyjadriť napríklad bývalá trénerka Tatiana Tarasovová. „O jej návrate do krajiny som nepochybovala na jedinú sekundu. Záleží iba na nej, koľko času bude mať na prípravu. Na čo presne sa pripraviť alebo koľko budú mať vystúpení. To všetko má v rukách ona,“ povedala Tarasovová tlačovej agentúre TASS.