Sainz o desivých chvíľach: Prečo sa tak dlho zdržal v horiacom monoposte?

Španiel sa z neho našťastie dostal a neskôr povedal, že to bol veľmi stresujúci moment.

Španiel sa po poslednej zastávke v boxoch blížil k pred ním idúcemu Verstappenovi, v 55. kole na neho strácal už menej ako dve sekundy. O dve kolá neskôr otvoril zadné krídlo, chcel využiť systém DRS. Potom už na Verstappena dotieral a chcel ho predbehnúť. V polovici dlhej rovinky sa však Holanďan začal záhadne vzďaľovať. Z konca jeho Ferrari sa začalo dymiť a musel auto odstaviť. Ale to nešlo tak ľahko. Vždy keď pustil nohu z brzdy, monopost začal cúvať z kopca. Oheň naberal na sile a pomoc sa nepribližovala.

"Bola to veľmi nepríjemná situácia, pretože som chcel vyskočiť, ale auto sa cúvalo a ja som nechcel, aby sa vrátilo naspäť na trať," vysvetlil Sainz, prečo sa tak dlho zdržal v horiacom aute.

"Vedel som, že začínam horieť a čakal som na príchod traťových maršalov. Tí dlho neprichádzali, takže to bolo stresujúce, ale našťastie sa mi nič nestalo," priznal.

Engine failed for Carlos Sainz on #AustrianGP

Ferrari lost a car

VSC in !#F1#Formula1 pic.twitter.com/T9kdB4CHR3