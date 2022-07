Sagan si po 9. etape neodpustil humor: Svoj výkon zhodnotil vtipne

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) o popredné priečky v prvej alpskej etape tohtoročného itineráru Tour de France nebojoval.

So stratou 27:35 min na víťaza obsadil 120. priečku. V celkovom poradí je Sagan na 121. mieste (+1:08:20 h).

"Nemôžem nadávať do telky,“ začal Peter Sagan svoje hodnotenie etapy v rozhovore pre RTVS. „Čo mám na to povedať? Neviem ani čo. Od začiatku odišla skupina do úniku a išlo sa rýchlo až nás utrhli a potom sme išli grupeto,“ doplnil slovenský cyklista.

Jazdcovi tímu Total Energies sa vzdialila aj šanca na zisk zeleného dresu. V bodovacej súťaži stráca na Wouta Van Aerta už 198 bodov.

V pondelok je na programe voľný deň, ale jazdci si rozhodne neoddýchnu. Uskutoční sa hromadné testovanie všetkých cyklistov na COVID-19, ktoré môže výrazne zasiahnuť do ďalšieho priebehu Tour de France.