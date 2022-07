Horelo mu pod zadkom! Jazdec Ferrari v poslednej chvíli unikol pred šľahajúcimi plameňmi

V 58. kole sa Španiel z tretieho miesta doťahoval na druhého Maxa Verstappena (24), keď mu z ničoho nič vybuchlo niečo v zadnej časti auta. Vozidlo okamžite odstavil, no vtedy sa rozpútal nepríjemný požiar. Monoposty F1 nemajú ručnú brzdu, preto na miernom kopčeku začalo auto cúvať, a tak ho rodák z Madridu nebol schopný opustiť. V hodine dvanástej však prišli záchranári, ktorý Ferrari zaistili, vďaka čomu už Sainz mohol bezpečne vyskočiť. Po incidente bol síce ešte v miernom šoku, no rozhodne ho viac mrzela ďalšia zbytočná strata bodov.

Engine failed for Carlos Sainz on #AustrianGP

Ferrari lost a car

VSC in !#F1#Formula1 pic.twitter.com/T9kdB4CHR3